PATTAYA: Bis zum 1. August schafft der Unterbezirk Nong Plalai im Kratinglai Elephant Garden ein kommunales Isolationszentrum. Dort sollen Covid-19-Infizierte mit keinen oder nur minimalen Symptomen untergebracht werden.

Nong Plalai kauft Pappbetten von der Siam Cement Group und arbeitet mit den Versorgungsbetrieben der Provinz zusammen, um Wasser und Strom bereitzustellen. In dem Gebäude werden zudem Duschen installiert. Das Isolationszentrum liegt relativ abgelegen und soll 30 bis 50 Patienten aufnehmen. Rund um das Gebäude werden Zäune errichtet, Wachleute sollen dafür sorgen, dass Patienten nicht die Flucht gelingen. Das Zentrum in Nong Plalai ist eines von acht, die der Bezirk Banglamung im Großraum Pattaya schaffen will.