Islamisten in Burkina Faso töten in Kirche Pastor und vier Gläubige

OUAGADOUGOU (dpa) - Radikale Islamisten haben in Burkina Faso einem Bericht zufolge eine Kirche angegriffen und dabei einen Pastor und vier Gläubige getötet.



Der Angriff auf die evangelische Kirche in dem westafrikanischen Land ereignete sich im Ort Silgadji in der nördlichen Provinz Soum, wie der staatliche Rundfunk am Montag berichtete. Es blieb zunächst unklar, wer hinter der Attacke vom Sonntag steckte und was die Motive der Angreifer waren. In der Region kam es zuletzt immer häufiger zu Angriffen radikaler Islamisten.

Am Mittwoch und Donnerstag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel Burkina Faso besuchen. Eines der wichtigsten Themen ihrer Gespräche in der Hauptstadt Ouagadougou wird voraussichtlich der Kampf gegen den islamistischen Terrorismus in der Sahelzone sein. Die Bundeswehr beteiligt sich mit rund 1.000 Soldaten im Norden des Nachbarstaates Mali an einer UN-Friedensmission zur Stabilisierung des Landes.