Islamische Führer gegen Legalisierung

Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.22

Foto: Facebook Islamic Committee Of Songkhla

SONGKHLA: Islamische Führer aus dem Süden drängen die Regierung zur Wiederaufnahme von Marihuana in die Drogenliste und haben weitere Protestaktionen angekündigt, nachdem sich die Regierung gegenüber ihrer ersten Forderung letzte Woche taub gestellt hatte.

Sakriya Binsaela, Vorsitzender des Islamischen Komitees von Songkhla, teilte der Presse mit, dass alle muslimischen Führer in den fünf Provinzen Songkhla, Yala, Pattani, Narathiwat und Satun koordinierte Maßnahmen gegen die Entkriminalisierung von Cannabis im letzten Monat in Erwägung ziehen, berichtete Thai PBS am Montag.

Khun Sakriya sagte, dass in allen 300 Moscheen in den fünf südlichsten Provinzen für jeden Freitag Aktivitäten geplant seien, an denen sich 25 islamische Organisationen beteiligen würden. Der Starttermin sei noch nicht festgelegt worden, fügte er hinzu.

Die islamischen Führer haben am 18. Juli 2022 ein Protestschreiben gegen die Streichung von Marihuana von der Drogenliste an die Provinzverwaltungen in den fünf Provinzen geschickt. Das Schreiben war an Premierminister Prayut Chan-o-cha, Gesundheitsminister Anutin Charvirakul, den Sprecher des Repräsentantenhauses, den Sprecher des Senats und die mit dem Thema befassten Gesetzgeber gerichtet.

Khun Sakriya betonte, es habe noch immer keine Antwort aus Bangkok gegeben.

Die islamischen Führer in der muslimisch geprägten Region des Landes haben ihren Protest eingereicht, nachdem der Zentrale Islamische Rat Thailands in einer Erklärung der Chularatchamontri und von Experten am 15. Juni 2022 seinen Standpunkt zu diesem Thema deutlich gemacht hatte.

Der Zentralrat erklärte, dass der Konsum von Cannabis zu Freizeitzwecken ebenso wie Alkoholkonsum gegen die islamischen Grundsätze verstößt. Die Verwendung sei nur zu medizinischen Zwecken erlaubt, so der Zentralrat. Die Verantwortlichen in den fünf südlichen Provinzen begannen daraufhin, bei der Regierung dafür zu werben, Marihuana wieder auf die Liste der Betäubungsmittel zu setzen, um zu verhindern, dass junge Menschen es in ihrer Freizeit konsumieren.

Sie haben in allen Moscheen der fünf Provinzen Kampagnen durchgeführt, damit das Bewusstsein der Menschen für die Gefahren des Cannabismissbrauchs geschärft wird.

„Die Menschen sollten es vermeiden, etwas zu konsumieren, das mehr schadet als nützt“, sagte Islami Mad-Adam, Vorsitzender der Khon Chuay Khon, einer gemeinnützigen Organisation, am Samstag bei einer Versammlung in der Ban Kunamrorb Moschee im Bezirk Chana in Songkhla. „Cannabis schadet mehr, als dass es für medizinische Zwecke von Nutzen ist“, behauptete er.

Cannabis wurde am 9. Juni 2022 von der Liste der Betäubungsmittel des Typs 5 gestrichen, was auf einen politischen Vorstoß der Bhumjaithai-Partei zurückzuführen ist, die das Ministerium für öffentliche Gesundheit kontrolliert.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul erklärte, die Pflanze sei für medizinische Zwecke und nicht für den Privatkonsum legalisiert worden. Kritiker sagen jedoch, dass es kein Gesetz gibt, das den Freizeitkonsum verbietet. Bhumjaithai hofft, bei den kommenden Parlamentswahlen mehr Sitze in der südlichen Region zu gewinnen, die einst von der Demokratischen Partei dominiert wurde.