BERLIN (dpa) - Steckt die transatlantische Partnerschaft in ihrer tiefsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg? Ein früherer deutscher Botschafter in Washington sieht einen Bruch in der Geschichte des Westens, für den er aber nicht nur Trump verantwortlich macht.

Wolfgang Ischinger kennt sich mit transatlantischen Krisen bestens aus. Er war deutscher Botschafter in Washington, als sich 2002/3 der damalige US-Präsident George W. Bush wegen des Irak-Kriegs mit den europäischen Verbündeten Deutschland und Frankreich überwarf. Was jetzt zwischen USA und Europa passiert, hält der heutige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz für deutlich schwerwiegender und gefährlicher. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erklärt er, warum.

Frage: Was ist in der jetzigen transatlantischen Krise anders als 2002/3?

Antwort: Was wir jetzt erleben, ist wesentlich tiefgreifender. Es ist ein regelrechter Epochenbruch, ein Ordnungsbruch in der Geschichte des Westens. Man kann im Rückblick sagen, der Irak-Vorgang war ein Disput wegen einer politischen Fehlentscheidung, die auf Seiten der USA getroffen wurde. Teile Europas haben diesen Fehler erkannt und sich geweigert, ihn mit zu vollziehen. Die Überzeugungen des Westens und des nordatlantischen Bündnisses blieben davon aber im Kern unberührt. Der normale Amerikaner hat übrigens von dem Disput nichts oder fast nichts mitbekommen. Und deswegen war die Reparatur ein paar Jahre später auch machbar.

Was wir jetzt haben, ist ein sehr viel schwerwiegenderer Vorgang, weil mit ihm Grundelemente des Westens und westlicher Werte ins Wanken geraten. Jetzt stellt sich die Frage: Kann Europa weiter darauf vertrauen, im Windschatten der USA seine europäischen Integrationsprojekte fortführen zu können oder - und das wäre meine Antwort - muss Europa in der Tat versuchen, sich auf eigene Beine zu stellen und das Trittbrettfahren aufzuhören?

Frage: Ist Trump ganz alleine an der Krise schuld?

Antwort: Nein. Wir dürfen nicht alle Fehler auf der anderen Seite des Atlantiks suchen. Unsere Regierungen haben beispielsweise viel zu lange geglaubt, man könne über mehrere Generationen hinweg wesentliche Teile unserer Sicherheit an eine dritte Macht - in diesem Fall an den amerikanischen Partner - auslagern, ohne dafür irgendwann zur Kasse gebeten zu werden. Trump hat vollkommen recht, wenn er sagt: Wieso müssen wir eigentlich die reichen Europäer in dieser Weise sicherheitspolitisch dauerhaft subventionieren?

Frage: Ist der Westen am Ende?

Antwort: Nein. Nichts in der Außenpolitik ist ewig. Es gibt keine ewigen Feindschaften. Das haben wir Deutschen gelernt. Es gibt auch keine ewigen Allianzen. Und deswegen wäre es auch falsch, wenn man jetzt sagen würde, mit Trump ist der Westen endgültig am Ende. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein nächster Präsident das Rad wieder in die andere Richtung dreht. Vielleicht merken die USA, dass die Europäer die besten Partner sind, die man hat weltweit, auf die man eigentlich angesichts des Machtzuwachses von China gar nicht verzichten kann. Aber ein paar der Punkte, die jetzt aufgetaucht sind, werden Bestand haben. Das Trittbrettfahren wird ein Ende haben müssen.

Frage: Was müssen Deutschland und die Europäer denn nun tun?

Antwort: Im Augenblick kämpfen wir noch mit uns selbst über die richtige oder angemessene Antwort auf Macron. Entscheidungen zu EU und Eurozone sind aber jetzt überfällig. Die Bundeskanzlerin hat erfreulicherweise jetzt - spät, aber nicht zu spaet - eigene Vorschläge gemacht.

Die Debatte über den Verteidigungshaushalt finde ich besorgniserregend für die Reputation Deutschlands. Im Ausland wird das natürlich als ein Maßstab dafür betrachtet, ob Deutschland tatsächlich nur heiße Luft von sich gibt, wenn es über mehr Verantwortung redet. Mehr Verantwortung heißt, die Europäische Union zu einem sicherheitspolitisch handlungsfähigen Akteur zu machen und dies mit Entschlossenheit und Glaubwürdigkeit voranzutreiben.

Es fehlt leider auch an der Fähigkeit der Europäischen Union, regelmäßig mit einer Stimme zu sprechen. Das lässt sich nur ändern, wenn in der EU in der Außenpolitik künftig mit qualifizierter Mehrheit entschieden wird, oder wenn zumindest auf das Vetorecht verzichtet wird.