IS reklamiert Angriff in Niger mit Dutzenden Toten für sich

NIAMEY (dpa) - Ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Angriff auf ein Militärcamp im westafrikanischen Krisenstaat Niger mit Dutzenden Toten für sich reklamiert.



«Soldaten des Kalifats» hätten das Lager in Inates im Westen des Landes angegriffen, hieß es in einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung der Dschihadisten. Die Echtheit der Mitteilung ließ sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Sie wurde aber über die üblichen Kanäle der Extremisten in den sozialen Medien verbreitet.

Bei dem Angriff waren in dieser Woche 71 Soldaten getötet worden. Zudem starben 57 Angreifer, wie die Armee erklärte. Nach Angaben eines lokalen Militärsprechers kamen die Angreifer mit Motorrädern und Pick-ups und überfielen das Lager, als sich die Soldaten auf das Abendgebet vorbereiteten.

Im Juli war das Lager bereits Ziel eines ähnlichen Angriffs gewesen, den der Westafrika-Ableger des Islamischen Staates für sich beanspruchte. Im Niger, im benachbarten Mali und in Burkina Faso sind mehrere islamistische Terrorgruppen aktiv. Einige von ihnen haben dem Terrornetzwerk Al-Kaida oder dem IS die Treue geschworen.