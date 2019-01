DAMASKUS (dpa) - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag auf eine US-Patrouille und deren Partner in Nordsyrien für sich reklamiert. Ein Angreifer habe seine Autobombe in der Nähe der Soldaten gezündet, hieß es bei einer im Internet verbreiteten Mitteilung des IS-Sprachrohrs Amak am Montag. Ein Sprecher der von den USA geführten Koalition bestätigte den Angriff und teilte mit, dass es keine US-amerikanischen Opfer gegeben habe.

Zuvor hatte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, dass bei dem Angriff südlich von Al-Hasaka zwei US-Soldaten verletzt und mindestens fünf weitere Soldaten getötet worden seien. Die US-Truppen seien gemeinsam mit Kämpfern der von den Kurden geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) unterwegs gewesen. Die SDF machten zunächst keine Angaben zu Opfern.

Erst in der vergangenen Woche waren bei einem ähnlichen Anschlag in der Stadt Manbidsch vier US-Bürger getötet worden. Lokale Medien veröffentlichten Fotos des Angriffs und zeigten das Bild eines zum Teil zerstörten und schwer gepanzerten Jeeps, mit dem der Anschlag mutmaßlich ausgeführt worden sei.