Von: Björn Jahner | 10.06.23

BANGKOK: Am Freitagmorgen (9. Juni 2023) stürzte ein irischer Staatsbürger von einer Hochhaus-Wohnanlage in Bangkoks Stadtteil Bang Khae in den Tod.

Ein Sicherheitsbeamter der Wohnanlage in der Phutthamonthon Sai 2 Road eilte zur Hilfe, nachdem er von den Bewohnern darauf aufmerksam gemacht worden war, dass sie einen lauten Schlag gehört hatten, der dem Herabfallen eines großen Objekts ähnelte.

Der Wachmann fand später den unteren Teil des Körpers eines Mannes auf einem Parkplatz im zweiten Stock des Gebäudes, so die Polizei in der Lak Song Station. Die Polizei wurde um 7.35 Uhr über den Vorfall informiert. Der obere Teil der Leiche wurde auf einem Balkon eines Zimmers im dritten Stock gefunden.

Nach den Ermittlungen der Polizei handelte es sich bei dem Verstorbenen um einen irischen Staatsbürger, der als Fremdsprachenlehrer an einer Schule in Bangkok arbeitete. Er wohnte allein in einer gemieteten Eigentumswohnung im 23. Stock des Wohnblocks.

Bislang ist die Todesursache noch unbekannt, und weitere Einzelheiten über den Mann sind nicht bekannt. Die Polizei untersuchte das Videomaterial der Überwachungskameras auf mögliche Hinweise, während die Kriminaltechniker Beweise sammelten, um die Ermittlungen zu unterstützen.