Irawadidelfine vom Aussterben bedroht

SONGKHLA: Thailand setzt Irawadidelfine auf die Liste der bedrohten Arten, der höchsten Schutzklasse für Tiere im Königreich, nachdem bei der letzten Untersuchung des Songkhla-Sees nur noch 14 Exemplare entdeckt wurden.

Laut dem Leiter der Untersuchung Professor Thon Thamrongnawasawat, hat das nationale Meereskomitee den Vorschlag angenommen, die gefährdeten Flussdelfine auf die Liste der bedrohten Tierarten zu setzen.

Dieser Schritt erfolgte, nachdem der Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt Varawut Silpa-Archa erklärt hatte, dass die Irawadidelfine dringend geschützt werden müssten, damit ihr Aussterben in Thailand verhindert werden kann.

Prof. Thon erklärte der Presse, dass die Aufnahme der Irawadidelfine in die Liste der bedrohten Arten verstärkte Bemühungen zum Schutz der Tiere unter der Leitung des Ministeriums für Meeres- und Küstenressourcen auslösen werde.

Zu den kurzfristigen Schutzmaßnahmen gehören Bootspatrouillen und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedrohung der Irawadidelfine. Langfristig werden die Wissenschaftler die Fortpflanzung der Delfine und die Möglichkeiten zur Wiederherstellung ihres Lebensraums im Songkhla-See untersuchen. Außerdem sollen die Nahrungsvorräte aufgestockt und ein Zentrum zur Behandlung der Tiere eingerichtet werden.

Professor Thon berichtete im April, dass nur noch 14 Irawadidelfine in Songkhla leben.

Irawadidelfine werden von der Internationalen Union zur Erhaltung der Natur (IUCN) in ganz Asien als stark gefährdet eingestuft, wobei 140 in Indien, 90 in Indonesien, 90 in Kambodscha und 80 in Myanmar vorkommen. Laos meldete im April den Tod des letzten Irawadidelfins.

Die Hauptbedrohungen für Irawadidelfine sind die Netzfischerei und die Zerstörung ihres Lebensraums durch menschliche Aktivitäten wie den Bau von Staudämmen im Fluss Mekong.