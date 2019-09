Irans Revolutionsgarden drohen USA mit «Krieg ohne Grenzen»

Von: Redaktion DER FARANG | 21.09.19

Teheran (dpa) – Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben den USA für den Fall eines Angriffs mit einem «Krieg ohne Grenzen» gedroht. «Der Feind (USA) spricht von militärischen Optionen ... wir aber sprechen von einer konsequenten Antwort ohne Grenzen und Einschränkungen», sagte IRGC-Chefkommandeur Hussein Salami am Samstag.

Hintergrund ist der Angriff auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien vor einer Woche. Teheran weist jegliche Beteiligung daran zurück. Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen hatten sich zu der Tat bekannt. Die USA verhängten neue Sanktionen gegen den Iran und verlegen weitere Truppen in den Nahen Osten.

Die iranische Militärtaktik basiere auf kontinuierlicher Verfolgung bis zur endgültigen Eliminierung des Aggressors, sagte Salami. «Wir lassen nicht locker und nirgendwo wird es sicher bleiben ... das sollten sie (USA) wissen, bevor sie über einen eventuellen Angriff nachdenken», so der General laut Webportal der IRGC.

Auch Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hatte im Fall eines Militärschlags der USA und Saudi-Arabiens mit einem «umfassenden Krieg» gedroht. Sarif wies erneut jegliche Beteiligung des Irans an den Angriffen auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien zurück. Der iranische Außenminister ist derzeit in New York. Dort will er kommende Woche gemeinsam mit Präsident Hassan Ruhani an der UN-Vollversammlung teilnehmen.