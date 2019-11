Irans Minister weist US-Kritik gegen seine Internet-Politik zurück

Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.19

TEHERAN (dpa) - Der iranische Telekommunikationsminister hat die Kritik der USA an seiner Internet-Politik während der politischen Unruhen im Land zurückgewiesen. «Ich werde weiterhin den Zugang zum Internet befürworten», twitterte Minister Muhammed-Dschawad Asari-Dschahromi am Samstag. Die US-Sanktionen gegen seine Person seien irrelevant und würden seine Arbeit nicht beeinflussen, so der Minister.

Wegen der Internetblockade im Iran hat die US-Regierung Sanktionen gegen Minister Dschahromi verhängt. Das Finanzministerium in Washington teilte am Freitag mit, etwaiger Besitz des Ministers in den USA werde eingefroren, Geschäfte mit ihm seien untersagt. «Irans Anführer wissen, dass ein freies und offenes Internet ihre Illegitimität offenbart», sagte Finanzminister Steven Mnuchin der Mitteilung zufolge. Dschahromi habe die repressive Internetzensur vorangetrieben und sei auch an der Überwachung von Oppositionellen beteiligt gewesen.

Nach Ansicht von Beobachtern in Teheran ist Dschahromi zwar als Minister verantwortlich für das Internet im Land, mit der Internetsperre habe er jedoch nicht zu tun gehabt. Die Anweisungen kamen vom Nationalen Sicherheitsrat und damit von der politischen Führung des Landes - und nicht von ihm. Damit sollte verhindert werden, dass Informationen, Bilder und Videos von den Protesten verbreitet werden. Wegen landesweiter Proteste gegen höhere Benzinpreise im Iran hatte der Nationale Sicherheitsrat das Internet am vergangenen Samstag gesperrt. Auch nach Aufhebung der Sperre gab es am Freitag weiterhin massive Internetstörungen.