Von: Redaktion DER FARANG | 11.02.19

BANGKOK: Auf dem Internatinalen Flughafen Suvarnabhumi nahm die Immigrationspolizei ein iranisches Paar mit gefälschten bulgarischen Reisepässen fest.

Laut dem Chef der Immigration, Generalleutnant Surachate Hakparn, wurden die 36-jährige Frau und ihr 42 Jahre alter Ehemann am Freitag gegen 11 Uhr auf dem Airport festgesetzt. Das Paar war um 3.30 Uhr mit dem Flug QR 826 der Qatar Airlines auf Suvarnabhumi eingetroffen. Erst um 11 Uhr zeigten die Iraner am Schalter der Immigration ihre bulgarischen Pässe vor, um ein Visum zu erhalten. Beamte fragten warum sie nach ihrer Ankunft stundenlang gewartet hatten und überprüften die Pässe. Sie waren gefälscht. Wie schon zwei Iraner in der Vorwoche nach ihrer Verhaftung gestanden hatten, sagte auch das Paar aus, es habe gehofft, nach dem Visum in Thailand mit bulgarischen Pässen nach Europa reisen zu können.