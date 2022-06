Iranischer Spion in Thailand vermutet

Von: Björn Jahner | 06.06.22

BANGKOK: Die Königlich Thailändische Polizei (RTP) hat eine geheime Anweisung an die Polizei im ganzen Land herausgegeben, nach Spionen aus dem Iran Ausschau zu halten, die in der Region vermutet werden, nachdem einer von ihnen in Indonesien verhaftet wurde, was zu Sicherheitsbedenken führte, bestätigte eine Polizeiquelle gegenüber der Presse.

Die Quelle berichtete der thailändischen Tageszeitung „Bangkok Post“, dass die Sicherheitsbehörden die Bewegungen iranischer Staatsangehöriger und einiger thailändischer Muslime, die verdächtigt werden, als Spione in Thailand zu arbeiten, genau beobachten.

Thailands Polizeichef Generalpolizeichef Suwat Jangyodsuk soll eine Anweisung an die Sonderabteilung des RTP, das Central Investigation Bureau, das Metropolitan Police Bureau und alle neun Provinzpolizeiregionen erteilt haben, in Alarmbereitschaft zu sein und Informationen über die Bewegungen von Geheimagenten zu sammeln.

Die Anweisung bezog sich auf einen Vorfall vom 24. Mai 2021, als die indonesischen Behörden einen Hinweis erhielten, dass ein Mann namens Ghassem Saberi Gilchalan mit einem bulgarischen Pass ins Land kam, der sich später als gefälscht herausstellte, so die Quelle.

Am 27. Mai letzten Jahres wurde der Mann von den indonesischen Behörden am internationalen Flughafen Soekarno-Hatta kurz vor seinem Abflug nach Katar festgenommen.

Der Mann soll der Polizei gesagt haben, dass er mit einem gefälschten Pass in das Land eingereist sei. Die indonesische Polizei stellte fest, dass er mehr als zehnmal mit gefälschten Papieren in das Land eingereist war, und ein Gericht verurteilte ihn wegen dieser Vergehen zu zwei Jahren Freiheitsstrafe.

Die indonesische Polizei stellte außerdem fest, dass der Mann im Besitz von 11 Mobiltelefonen, einem Tablet-Computer, mehreren SIM-Karten und Bargeld im Wert von mehr als 320.000 Baht war, so die Quelle weiter.

Bei einer Überprüfung seiner Mobiltelefone seien die Namen einiger thailändischer Muslime gefunden worden, sagte die Quelle und fügte hinzu, dass die indonesischen Behörden glauben, Gilchalan sei ein Spion aus dem Iran. Nach weiteren Verhören sagte Gilchalan der Polizei, dass er von einem ehemaligen iranischen Diplomaten in Malaysia den Auftrag erhalten habe, sowohl dort als auch in Indonesien mehrmals als Spion zu agieren.

Der letzte Versuch bestand darin, die indonesischen Behörden zur Freigabe des unter iranischer Flagge fahrenden Öltankers MT Horse zu bewegen, der im Januar letzten Jahres in den Gewässern des Landes aufgegriffen wurde. Der Mann gründete auch eine Scheinfirma auf Bali, die als sicherer Unterschlupf für seine verdeckten Operationen diente, so die Quelle.

„Die Enttarnung von Gilchalan hat in mehreren Ländern für Aufregung gesorgt, die sich über die geheimen Operationen und Spione des Iran Sorgen machen, die von jedem Land als Bedrohung der nationalen Sicherheit angesehen werden. Solche Operationen könnten auch in südostasiatischen Ländern, einschließlich Thailand, stattfinden“, so die Quelle.

Gilchalan und der ehemalige Diplomat hatten Thailand mehrmals besucht und dabei auch prominente schiitische thailändische Muslime getroffen, die enge Beziehungen zum Iran unterhalten.

„In Anbetracht dessen ist es möglich, dass Spione aus dem Iran mit gefälschten Pässen auch in Thailand geheime Operationen durchführen, und einige Thais werden ebenfalls verdächtigt, mit finanzieller Hilfe oder anderer Unterstützung als Spione zu arbeiten“, betonte die Quelle.

„Es gibt Bedenken hinsichtlich der Ausrichtung des APEC-Gipfels [Anm. d. Red.: im November] in Thailand, an dem die führenden Politiker der Welt teilnehmen werden. Die Sicherheitsvorkehrungen werden oberste Priorität haben. „Wir können es uns nicht leisten, dass es zu Unruhen oder Gewalt kommt“, sagte die Quelle und fügte hinzu, die Behörden wollten eine Wiederholung der Explosion in der Sukhumvit 71 im Februar 2012 vermeiden.

Damals wurden drei iranische Männer im Zusammenhang mit einer Bombe verhaftet und ins Gefängnis gesteckt, die in einem gemieteten Haus in der Gegend vermutlich vorzeitig explodiert war.

Im November 2020 wurden zwei der iranischen Gefangenen – Masoud Sedaghatzadeh und Saeid Moradi – im Rahmen eines bilateralen Abkommens zur Verbüßung ihrer Strafe in ihr Heimatland abgeschoben, während der dritte – Mohammad Khazaei – im August desselben Jahres vom König begnadigt wurde.