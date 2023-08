Iran will saudischen Kronprinzen empfangen

TEHERAN/RIAD: Irans Staatsführung will im Zuge der Annäherung mit dem früheren Erzfeind Saudi-Arabien dessen faktischen Herrscher Mohammed bin Salman empfangen. Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian habe die Einladung an den Kronprinzen ausgesprochen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Freitagabend. Der Kronprinz habe die Einladung angenommen. Ein möglicher Zeitpunkt für den Besuch wurde nicht genannt. Aus Saudi-Arabien gab es zunächst keine Bestätigung.

Im April hatte der Iran bereits den saudischen König Salman eingeladen. Der 87-Jährige tritt aber kaum noch öffentlich auf und hat viele Amtsgeschäfte bereits an seinen Sohn und Kronprinzen übertragen, der vor einem Jahr auch zum Ministerpräsidenten ernannt wurde. Diesen hatte Amirabdollahian am Freitag auch in Riad getroffen, wo beide über Möglichkeiten der künftigen Zusammenarbeit sprachen, wie die saudische Staatsagentur SPA berichtete.

Der Besuch im Iran wäre ein großer Schritt im Zuge der diplomatischen Annäherung zwischen den beiden Ländern und der erste Besuch dieser Art seit mehr als 20 Jahren. 1997 war der damalige saudische Kronprinz Abdullah nach Teheran gereist, um am Treffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) teilzunehmen. Dies war seinerzeit der ranghöchste Besuch eines Saudi-Arabers im Iran seit der dortigen Revolution im Jahr 1979.

Unter Vermittlung Chinas hatten die beiden Regionalmächte im März verkündet, nach jahrelanger Eiszeit wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen zu wollen. Riad hatte die Kontakte 2016 abgebrochen nach einem Angriff von Demonstranten auf die saudische Botschaft in Teheran.

Noch vor einigen Jahren hatte Kronprinz Mohammed den Obersten Religionsführer im Iran, Ajatollah Ali Chamenei, in einem Interview scharf angegriffen. Dieser sei «schlimmer als Hitler», weil er «die Welt erobern» wolle.