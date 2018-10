Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.18

BAGDAD (dpa) - Iraks frisch gewählter Präsident Barham Salih hat die Auszeichnung der Jesidin Nadia Murad mit dem Friedensnobelpreis gelobt. Dies sei eine Anerkennung der tragischen Notlage der Jesiden, schrieb Salih am Freitag auf Twitter. Er habe selbst mit Murad gesprochen, um ihr zum Nobelpreis zu gratulieren. Die Auszeichnung sei eine Ehre für alle Iraker, die Terrorismus und Fanatismus bekämpften.

Für ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt als Waffe im Krieg erhält die Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad zusammen mit dem kongolesischen Arzt Denis Mukwege den Friedensnobelpreis 2018. Die beiden Menschenrechtler hätten sich in herausragender Weise gegen solche Kriegsverbrechen eingesetzt, erklärte das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo.

Die 25-jährige Murad ist selbst Opfer von Kriegsverbrechen. Sie wurde von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak als Sex-Sklavin gehalten und vergewaltigt. Der jesidische Glauben ist die Ursprungsreligion der Kurden und vor allem im Nordirak, aber auch im Iran, in der Türkei und in Syrien verbreitet. In der IS-Ideologie sind Jesiden «Ungläubige» und «Teufelsanbeter». Zehntausende flohen 2014, als die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) große Gebiete im Nordirak überrannte. Während der IS die meisten jesidischen Männer wohl tötete, verkauften die Extremisten die Frauen als Sklavinnen. Ende 2017 vertrieb die irakische Armee den IS aus dem Land.