KANCHANABURI: In der Provinz Kanchanaburi im Westen des Landes wurde ein Iraker verhaftet, weil er sein Visum um fast 15 Jahre überzogen hatte.

Die Einwanderungspolizei verhaftete den 43-jährigen am Donnerstag (10. August 2023) in einem lokalen Gästehaus, sagte der Leiter der Einwanderungsbehörde von Kanchanaburi, Oberst Korn Somkhanae. Er sagte nicht, in welchem Bezirk sich das Gästehaus befand.

Die Verhaftung erfolgte aufgrund einer Beschwerde, wonach ein ausländischer Staatsangehöriger sich verdächtig verhalten habe und möglicherweise ein Einwanderungsdelikt begangen habe, so die Behörden. Er war Berichten zufolge aus einem anderen Teil des Landes nach Kanchanaburi gezogen.

Polizeioberst Korn führte Beamte der Einwanderungspolizei zu dem Gästehaus, wo sie den Mann aufspürten. Eine Überprüfung seines Passes ergab, dass sein Visum am 21. August 2008 abgelaufen war.

Der Iraker wurde beschuldigt, sein Visum um 5.468 Tage überzogen zu haben, und für ein Gerichtsverfahren inhaftiert.

Die Geldstrafe für die Überschreitung des Visums beträgt 500 Baht pro Tag, der Höchstbetrag ist jedoch auf 20.000 Baht festgesetzt worden.

In schwerwiegenderen Fällen wird ein Overstayer abgeschoben und darf für eine bestimmte Zeit nicht wieder nach Thailand einreisen. Wer sich länger als 5 Jahre im Land aufhält, dem wird die Einreise für 10 Jahre untersagt.