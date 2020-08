IRA-Splittergruppe: Sieben Verdächtige angeklagt

BELFAST: 30 Jahre lang kämpfte die IRA in Nordirland gewaltsam. Der Konflikt ist auch heute nicht vorbei - die sogenannte Neue IRA ist im Visier der Ermittler. Nach Razzien wurden nun sieben mutmaßliche Mitglieder angeklagt.

In Zusammenhang mit Ermittlungen gegen eine Splittergruppe der früheren Untergrundorganisation IRA sind in Nordirland fünf weitere Verdächtige wegen Terrorverdachts angeklagt worden. Gegen zwei Frauen im Alter von 45 und 49 Jahren sei am späten Samstag Anklage erhoben worden, teilte die Polizei mit. Sie stünden im Verdacht, eine «Vielzahl von terroristischen Aktivitäten» begangen zu haben. Die beiden Frauen und drei weitere am Samstag angeklagte Männer müssen am Montag in einem Belfaster Gericht erscheinen, wie die Vize-Polizeichefin erklärte. Allen fünf wird unter anderem vorgeworfen, Mitglied einer verbotenen Organisation zu sein und terroristische Aktivitäten organisiert und vorbereitet zu haben.

Zuvor waren am Samstag deswegen bereits zwei Männer im Alter von 26 und 50 Jahren vor einem Gericht in Belfast wegen terroristischer Aktivitäten angeklagt worden.

Die insgesamt sieben Angeklagten gehören zu einer Gruppe von mehreren festgenommenen Verdächtigen. Neun wurden bei Razzien in der Republik Irland am Dienstag festgenommen, ein Zehnter wurde am Londoner Flughafen Heathrow gefasst. Der 62-Jährige mit Wohnsitz in Schottland sei zur Befragung nach Belfast gebracht worden, teilte die Polizei in Nordirland am Samstag mit. Ein Gebäude in der schottischen Hauptstadt Edinburgh werde durchsucht. Die Festnahme stehe in Verbindung mit Ermittlungen zu den Aktivitäten der sogenannten Neuen IRA.

Nordirland gehört zu Großbritannien. Die Gesellschaft dort ist tief gespalten in Protestanten, die sich als Briten verstehen, und Katholiken, die sich als Iren definieren und teilweise eine Vereinigung des Landesteils mit der Republik Irland fordern.

Drei Jahrzehnte lang lieferten sich militante Gruppen auf beiden Seiten sowie Polizei und das britische Militär einen erbitterten Bürgerkrieg, der erst 1998 endete. Die nordirisch-katholische Untergrundorganisation IRA (Irisch-Republikanische Armee) versuchte 30 Jahre lang, mit gewaltsamen Mitteln eine Vereinigung der beiden Teile Irlands herbeizuführen. Tausende Menschen starben, Zehntausende erlitten Verletzungen. Der EU-Austritt Großbritanniens führte wieder zu erhöhten Spannungen in der früheren Bürgerkriegsregion.