Von: Redaktion DER FARANG | 26.10.18

SÖLDEN (dpa) - IOC-Ehrenmitglied Gian Franco Kasper sorgt sich um den Verlust eines oder mehrerer der verbliebenen drei Kandidaten für die Olympischen Winterspiele 2026. «Ich hoffe, dass wir am Ende noch Kandidaten haben. Das hoffe ich wirklich. Lasst uns hoffen, dass wir bei der Wahl in Lausanne im Juni noch Kandidaten haben», sagte der 74 Jahre alte Präsident des Skiweltverbands FIS am Freitag beim Forum Alpinum in Sölden. Offizielle Kandidaten für die Winterspiele in acht Jahren sind Stockholm, Calgary und der Verbund der italienischen Städte Mailand und Cortina d'Ampezzo.

In Kanada gibt es im November ein - allerdings nicht bindendes - Referendum. In Schweden fehlt nach Angaben von Kasper noch eine verbindliche Zusage der Politik. Die Bewerbung aus Italien braucht nach eigenen Angaben keine finanziellen Zusagen der Regierung.

Grundsätzlich ist Kasper glücklich mit den Kandidaten und einer Rückkehr in ein traditionelles Wintersportgebiet. «Ich denke, dass die drei Kandidaten sehr gut sind», sagte Kasper. Mit Blick auf die kommenden Winterspiele 2022 in Peking betonte der Schweizer seine Zuversicht auf eine gut organisierte Veranstaltung. Dass die Spiele dort noch mehr kosten als Pyeongchang und Sotschi und damit «die teuersten Spiele werden, die wir je gesehen haben», kritisierte er.