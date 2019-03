Von: Björn Jahner | 10.03.19

BANGKOK: Auch wenn ausländische Inves­toren gemäß Stanley Kang, Vorsitzender der Joint Foreign Chamber of Commerce of Thailand (JFCCT) mit Sitz in Bangkok, zwar nach wie vor zuversichtlich in Bezug auf die thailändischen Wirtschaftsaussichten seien, wachse unter ihnen auch die Unzufriedenheit mit der lahmenden Umsetzung von geplanten Megaprojekten.

Dazu zählen besonders die Infrastrukturentwicklung für den Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) und der Bau der Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung zwischen den drei Flughäfen Don Mueang, Suvarnabhumi und U-Tapao. Erfolge in der Antikorruptionspolitik und das Abschließen von Freihandelsabkommen (FTA) seien laut Kang weitere Voraussetzungen für ausländische Großinvestoren, um sich für den Standort Thailand zu entscheiden. Nach wie vor würden viele die endemische Korruption als ein großes Problem betrachten: Ein verstecktes Risiko, das die Investitionskosten in die Höhe treibt. E-Government könnte dazu beitragen, Korruption in Regierungsbehörden zu reduzieren, so Kang. Er führte fort, dass sich ausländische Investoren nicht nur kurzfris­tig Thailand als Produktionsstandort in Betracht ziehen würden, weshalb sie sich die Beschleunigung der Umsetzung geplanter Megaprojekte und den möglichst baldigen Beitritt zum Abkommen über die Transpazifische Partnerschaft (CPTPP) wünschen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu erhöhen.