Von: Björn Jahner | 26.09.23

BANGKOK: Laut Premier- und Finanzminister Srettha Thavisin erwartet Thailand Investitionen in Höhe von mindestens 5 Milliarden US-Dollar von Tesla, Google und Microsoft.

Er sagte: „Tesla wird eine Produktionsstätte für Elektrofahrzeuge errichten, Microsoft und Google werden sich mit Datenzentren befassen.“

Der Premierminister sprach zu Reportern in Bangkok, nachdem er an der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York teilgenommen hatte, wo er Anfang dieser Woche auch Gespräche mit Führungskräften von Unternehmen führte.

Frische Auslandsinvestitionen würden die thailändische Wirtschaft ankurbeln, die in diesem Jahr aufgrund schwächerer Exporte voraussichtlich nur um 2,8 Prozent wachsen wird, weniger als zuvor prognostiziert.

Der Premierminister sprach letzte Woche auch mit Tesla-Chef Elon Musk über den Sektor der Elektrofahrzeuge.