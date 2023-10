Von: Björn Jahner | 28.10.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die thailändische Stromerzeugungsbehörde (Electricity Generating Authority of Thailand, EGAT) hat im Rahmen der Bangkok EV Expo 2023, die im Queen Sirikit National Convention Center stattfand, ein Servicepaket für Interessenten, die in Ladestationen für Elektrofahrzeuge investieren möchten, vorgestellt.

Das Paket ist in drei Stufen eingeteilt: S, M und L, so dass die Investoren das für ihren Standort und ihr Geschäftsmodell am besten geeignete Paket auswählen können.

Dazu gehören verschiedene Größen von Ladesäulen, Zeiten für den Servicebereich und fachkundige Beratung zu verschiedenen Aspekten wie Investitionsmodellen, Rentabilität und geeigneten Standorten. Zum Paket gehört auch eine Verwaltungssoftware.

Die EGAT hat sich verpflichtet, die elektrische Energiesicherheit des Landes durch die Umstellung auf saubere Energie, die Förderung einer effizienten Stromnutzung und den Schutz der Gemeinden und der Umwelt zu verbessern.

Die EGAT will bis zum Jahr 2050 die Klimaneutralität erreichen. Zu ihrer Triple-S-Strategie gehört die Umstellung der Energiequellen, um die Produktion erneuerbarer Energien zu steigern und alternative Technologien zu entwickeln.

Die EGAT hat nach eigenen Angaben Erfahrung in der Verwaltung von über 150 Ladestationen, um die Infrastruktur der Ladestationen zu stärken und Thailands Übergang zu Elektrofahrzeugen zu unterstützen.