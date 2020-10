Vorayuth „Boss" Yoovidhya. Foto: The Nation

BANGKOK: Interpol gibt eine Rote Ausschreibung an seine Mitgliedsländer heraus, um Vorayuth „Boss" Yoovidhya aufzuspüren, der in Thailand wegen Fahrerflucht mit Haftbefehl gesucht wird.

Interpol hat nach Medienberichten die Abteilung für auswärtige Angelegenheiten der thailändischen Polizei über die Rote Ausschreibung informiert. Am 18. September hatte die Generalstaatsanwaltschaft bekanntgegeben, dass die Staatsanwaltschaft beschlossen habe, Vorayuth wegen Kokainkonsums und rücksichtslosen Fahrens mit Todesfolge anzuklagen. Der Red-Bull-Erbe geriet vor Monaten erneut in die Schlagzeilen, als berichtet wurde, dass die Staatsanwaltschaft die letzte Anklage gegen ihn im Fall der Fahrerflucht nach einem Unfall, bei dem vor acht Jahren ein Polizist auf einem Motorrad ums Leben kam, hatte fallengelassen.

Die Rote Ausschreibung bedeutet, dass Vorayuths Aufenthaltsort, wenn er in Länder einreist, die Mitglied von Interpol sind, der thailändischen Polizei mitgeteilt wird. Die Entscheidung, die thailändischen Behörden zu benachrichtigen, liegt allerdings im Ermessen des Landes. Vorayuth ist im Besitz eines thailändischen Passes, was die Mitgliedsländer dazu veranlassen wird, nur nach Inhabern eines thailändischen Passes zu suchen. Das bedeutet, wenn er andere Pässe benutzt, könnte er durch das Kontrollsystem schlüpfen, heißt es weiter in den Medien.