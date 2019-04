Von: Redaktion DER FARANG | 23.04.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Kaspersky Lab hat in seinem Sicherheitsbulletin 2018 für das Internet in Thailand 30.203.943 einzelne Infektionen festgestellt.

Insgesamt waren im vergangenen Jahr 31,8 Prozent der thailändischen Nutzer von Bedrohungen aus dem Internet angegriffen worden, heißt es in dem Bericht, der auf Daten des Kaspersky Security Network (KSN) basiert. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 2017, als Kaspersky 12.696.011 Bedrohungen oder 29 Prozent festgestellt hatte. Laut Suguru Ishimaru, Sicherheitsforscher bei Kaspersky Lab in Japan, folgt der thailändische Anstieg einem globalen Trend, der ein generelles Wachstum an erkannten schädlichen Installationspaketen und neuen Mobile-Banking-Trojanern aufzeigt.

„Derzeit nimmt Thailand in Bezug auf die Gefahren, die mit dem Surfen im Internet verbunden sind, weltweit den 73. Platz ein", sagte Yeo Siang Tiong, General Manager für Südostasien des Kaspersky Lab. Und weiter: „Wir können zwar behaupten, dass Thailand im Vergleich zu seinen Nachbarn in der Region sicherer ist, wir appellieren jedoch nachdrücklich an Internetnutzer im Land, sich gegen diese kostspieligen und schädlichen Online-Bedrohungen zu wehren."