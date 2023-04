BANGKOK: Die Polizei hat der Öffentlichkeit versichert, dass sie den Tod eines bekannten thailändischen Internet-Idols und ihres Freundes ohne Einmischung von außen auf direkte und faire Weise untersuchen wird.

Die 20-jährige Supitcha, auch bekannt als „Gigi“, und ihr Freund, ein Kadett im zweiten Jahr an der Armed Forces Academies Preparatory School, der nur als „Phumipat“ identifiziert wurde, wurden am Mittwoch (19. April 2023) tot in der Wohnung von Supitcha in der Asoke-Phetchaburi-Gegend von Bangkok aufgefunden. Sie waren offenbar durch einen Kopfschuss getötet worden, und in ihrem Zimmer wurden zwei abgefeuerte Patronen und eine Schusswaffe gefunden.

Generalmajor Atthaporn Wongsiripreeda, Kommandeur der Ersten Abteilung des Metropolitan Police Bureau, sagte am Donnerstag (20. April 2023), dass er auf die Autopsie- und forensischen Berichte warte, insbesondere im Hinblick auf die Schießpulverrückstände.

Die Polizei hat noch nicht bekannt gegeben, wer sonst noch an den Schießereien beteiligt gewesen sein soll. Die Mutter von Supitcha erklärte gegenüber den Medien, dass die Schießerei möglicherweise auf einen Streit zwischen Phumipat und ihrer Tochter zurückzuführen sei und dass sie ihre Tochter von der Waffenliebe ihres Freundes gewarnt hatte.

Am Mittwoch wurden in den sozialen Medien mehrere Bilder gepostet, die Phumipat bei Schießübungen auf einem Schießstand zeigen, wobei er ein automatisches Gewehr und mehrere andere Waffen trägt.

Sie sagte, Phumipats Familie habe sich bei ihrer Familie entschuldigt.

Supitchas Familie begab sich heute ins Ramathibodi Hospital, um ihre sterblichen Überreste für die Beerdigungszeremonie in einen Tempel in der Provinz Nakhon Pathom zu überführen.

Ihr Vater, Kirati, sagte, dass er es begrüßen würde, wenn die Polizei rechtliche Schritte gegen Phumipats Vater, einen Armeegeneral, einleiten würde, da die in dem Zimmer der Wohnung gefundene Pistole angeblich dem General gehört.

Er sagte auch, dass Supitcha vor etwa zwei Monaten ihrer Schwester erzählte, dass sie in die Wohnung in der Gegend von Asoke-Phetchaburi gezogen sei, weil sie von Phumipat angegriffen worden sei.