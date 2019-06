Von: Redaktion DER FARANG | 19.06.19

NAKHON SAWAN: Die Polizei hat den 27-jährigen Besitzer eines Internats für Armeekadetten, dessen Ehefrau und Schwiegermutter wegen des Todes eines 15-jährigen Schülers festgenommen.

Die Drei werden angeklagt, den Schüler angegriffen und getötet zu haben. Der 15-Jährige aus der Provinz Tak bereitete sich im Internat auf die Aufnahmeprüfungen für die Militärakademie vor. Er lebte seit fast zwei Jahren mit zehn anderen Schülern im Internat. Der Junge soll am 9. Juni verletzt worden sein, wurde jedoch erst am 12. Juni in das Krankenhaus Sawan Pracharak gebracht, als er bereits im Koma lag. Am nächsten Tag starb er auf der Intensivstation.

Die Verdächtigen behaupten, der Jugendliche sei beim Spielen mit Freunden gestolpert und mit dem Kopf gegen ein Geländer geprallt. Verletzungen hätten zu seinem Tod geführt. Die Eltern des Jungen waren jedoch skeptisch und erstatteten am 14. Juni auf der Polizeiwache eine Anzeige. Die Obduktion der Leiche ergab: Der Junge hatte eine mit sieben Stichen geschlossene Kopfwunde, einen gebrochenen Arm und eine Verletzung der Bauchspeicheldrüse, die zu Blutungen im Magen führte. Die Polizei glaubt, dass der Internatsleiter vier Jugendliche zum Übergriff auf den Schüler angeführt habe. Der Junge soll 20 Mal von einem Baseballschläger getroffen worden sein.