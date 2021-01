Written by: Björn Jahner | 03/01/2021

PATTAYA: Am Dienstag, 12. Januar um 18.00 Uhr wird in Sämi’s Restaurant in der Padtanakan Road Soi 2 in der Pattaya Darkside das nächste internationale Buffet – „all you can eat“ – mit Livemusik veranstaltet.

Preis: 329 B. pro Person. Um eine Reservierung unter der Rufnummer 088-522.7318 wird gebeten. Mehr auf Facebook.