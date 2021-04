Von: Redaktion DER FARANG | 23.04.21

BANGKOK: Die Straßenverkehrsbehörde (DLT) stellt ab 1. Mai in ihren Büros neue internationale Führerschein aus. Sie können in 84 Ländern genutzt werden, so nach Medienberichten in Deutschland und der Schweiz.



Die internationalen Lizenzen stehen im Einklang mit der Wiener Konvention von 1968 und sind drei Jahre gültig, bisher nur ein Jahr. Thais müssen beim Antrag einen gültigen Reisepass, einen thailändischen Personalausweis, ihren Führerschein und ein 2x2 Zoll großes Foto vorlegen, das in den letzten sechs Monaten aufgenommen wurde. Ausländer müssen ihren Reisepass (ein Touristenvisum reicht nicht), ihre Aufenthaltsgenehmigung oder eine Arbeitserlaubnis oder eine digitale Arbeitserlaubnis oder ein Smart-Visum einreichen. Die Gebühr beträgt 505 Baht. In den Büros der Straßenverkehrsämter liegt eine Liste mit den Ländern aus, die den neuen thailändischen internationalen Führerschein akzeptieren.