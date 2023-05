Internationale Pressestimmen zum Großen Preis von Monaco

Von: Redaktion (dpa) | 29.05.23

MONTE CARLO: Weltmeister Max Verstappen hat am Sonntag den Formel-1-Klassiker in Monaco gewonnen. Der 25 Jahre alte Niederländer feierte im Fürstentum einen nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg und setzte sich in seinem Red Bull vor dem spanischen Altmeister Fernando Alonso im Aston Martin durch. Dritter wurde der Franzose Esteban Ocon im Alpine-Rennwagen. Dazu schreibt die internationale Presse:

Großbritannien:

«Mirror»: «Der Red-Bull-Pilot hielt Fernando Alonso auf Distanz (...) Der einsetzende Regen befreite den Niederländer, als seine Reifen zu verschleißen begannen, und er konnte das Feld ins Ziel führen und seine Führung in der Meisterschaft ausbauen.»

Frankreich:

«Le Figaro»: «Unantastbar. Bei Sonnenschein und Regen dominierte Max Verstappen den Großen Preis von Monaco, den siebten Lauf der F1-Saison.»

Spanien:

«Marca»: «Spektakuläre Leistung des Niederländers im Trockenen und im Regen - für seinen vierten Sieg des Jahres. Carlos Sainz und Ferrari scheiterten zu gleichen Teilen und landeten auf dem achten Platz.»

Italien:

«Gazzetta dello Sport»: «Das Talent des Niederländers hilft Red Bull, alle Rennsituationen zu erkennen. Alonso ist die einzige Variable gegen Langeweile. Leclerc bleibt beim Heim-GP immer der Fluch.»

Schweiz:

«Blick»: «Jetzt zieht sogar Alpine den Ferraris die Hosen aus! (...) Zum Glück kam nach 50 von 78 Runden noch der Regen - sonst wäre das Urteil der Stars und Sternchen über die Qualität des Klassikers kaum positiv ausgefallen. Zu langweilig schlängelte sich das Feld hinter dem souveränen Leader und späteren Sieger Max Verstappen (25) prozessionsartig durch die Häuserschluchten.»

Österreich:

«Kronen-Zeitung»: «Klarer Start-Ziel-Sieg! «Super-Max»-Verstappen triumphiert in Monaco!»