Internationale Pressestimmen zum EM-Achtelfinale

BERLIN:

zu ITALIEN-ÖSTERREICH:

ITALIEN:

«La Gazzetta dello Sport»: «Löwen Italiens. Triumph in Wembley: Wir sind im Viertelfinale. Leiden und Freude: Beim 2:1 gegen Österreich sind die Wechsel entscheidend. Es ist ein unendliches Italien. Es ist sehr hart im Wembley. 45 gute Minuten, dann leiden wir. Dieses Mal nicht mit Schönheit, sondern mit Leiden.»

«Corriere dello Sport»: «Weckt uns nicht auf! Das italienische Märchen geht weiter und mit geschlossenen Augen träumt man besser. Eine Schlacht in Wembley, Italiens Stolz: Ein überraschendes Österreich besiegt. Wir haben gerade den Wolf getroffen, haben die Angst kennengelernt, viele Fehler gemacht und an einem gewissen Punkt Glück gehabt, dass wir noch am Leben sind.»

«Tuttosport»: «Ein unendliches azurblaues Herz. Erst in der Verlängerung bringt Italien Österreich mit den Wechseln von Mancini zum Einknicken. Italien schreit vor Freude und träumt weiter.»

«Corriere della Sera»: «Herz und Biss. Italien feiert.»

ÖSTERREICH:

«Kronen Zeitung»: «Soooo Bitter! Den hohen Favoriten Italien im Achtelfinale voll gefordert»

«Kleine Zeitung»: «Grausames K.o. in der Verlängerung»

«Kurier»: «Sieger der Herzen. Das Nationalteam spielte gegen den hohen Favoriten eine Traumpartie und hätte ebenso gut gewinnen können.»

«Die Presse»: «Österreichs heroischer Kampf. Das Wunder von Wembley war nah.»

GROSSBRITANNIEN:

«Sunday Telegraph»: «Roberto Mancinis unschlagbare Jungs in blau marschieren weiter durch die Euro 2020 - eine Mannschaft, die vergessen zu haben scheint, wie sich Niederlagen anfühlen und gezeigt hat, tief in der Verlängerung in Wembley, dass sie mit dem Turnierdruck umzugehen wissen.»

«Sunday Times»: «Wembley pulsierte, es beherbergte fahnengeschmückte Österreicher und lärmende italienische Londoner, die ihre Nationalhymne schmetterten. Das Stadion erlebte seinen besten Fußball - Entschuldigung an England - der Euro 2020. Das Tempo und der Zweck von Italiens Kontern und die Sicherheit ihrer Pässe sprachen für eine selbstbewusste Mannschaft, mit den besten Mittelfeldspielern des Turniers im Mittelpunkt.»

«Sunday Mail»: «Italien, von vielen zur besten Mannschaft dieser Europameisterschaften gekürt, überlebte gestern Abend im Wembley-Stadion mit einem gewaltigen Schrecken gegen Österreich und schaffte es ins Viertelfinale. Roberto Mancini, der König der Coolness, sah schon ziemlich zerzaust aus, als der Abpfiff am Ende der Verlängerung sein Team vor dem bisher größten Schock des Turniers bewahrte.»

zu WALES-DÄNEMARK:

GROSSBRITANNIEN:

«Sunday Telegraph»: «Er hat schon so viel für sein Land geleistet, dass es keine Schande ist zu verlieren oder er gar Schuld auf seinen Schultern trägt, aber so hatte sich Gareth Bale das Ende nicht vorgestellt. Wales wurde geschlagen, dominiert und ausgeknockt. Alles, was er tun konnte, war, mit dem schrecklichen Gefühl zuzusehen, das man hat, wenn man weiß, dass man nichts dagegen tun kann.»

«Sunday Times»: «Wales flog in der fieberhaften Atmosphäre von Amsterdam aus der Euro 2020, unfähig, es mit dem emotial aufgeladenen Publikum und der klugen dänischen Mannschaft aufzunehmen.»

«Observer»: «Gareth Bale scheidet wimmernd aus, als walisische Drachen von den Dänen erlegt werden. Der walisische Kapitän begann gut, verblasste aber bald und war darauf reduziert, billige Fouls zu machen, als sein Land verzweifelt ausschied.»

«Wales Online»: «Der Traum von der EM 2020 zerbricht in den Händen rücksichtsloser Dänen in Amsterdam.»