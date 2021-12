Internationale Konferenz berÃ¤t Ã¼ber humanitÃ¤re Krise in Afghanistan

ISLAMABAD: Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) will eine drohende humanitäre Krise in Afghanistan abwenden. Die Außenminister der 57 Mitglieder zählenden Organisation trafen sich am Sonntag in Pakistans Haupstadt Islamabad zu einer außerordentlichen Sitzung. Es wird erwartet, dass sich die Konferenz auf Schritte verständigt, wie den Menschen am Hindukusch stärker geholfen werden kann. Die humanitäre Lage in Afghanistan hat sich seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban rapide verschlechtert.

Das Treffen ist die größte internationale Zusammenkunft, seit die Taliban im August die Macht in Kabul übernahmen. Saudi-Arabien, das den Vorsitz des OIC-Gipfels innehat, hatte die Initiative zur Einberufung der Sondersitzung ergriffen.

Zu den Gästen gehören Vertreter der Vereinten Nationen, internationaler Finanzinstitutionen, der USA sowie Großbritanniens, Frankreichs, Chinas, Russlands, Deutschlands, Italiens, Japans und der EU. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen leidet mehr als die Hälfte der 38 Millionen Einwohner Afghanistans unter einem Mangel an Nahrungsmitteln; der Hunger wird demnach von Tag zu Tag verschlimmer.

Die Taliban sind diplomatisch isoliert, da ihre Regierung weder von einem Land noch von den Vereinten Nationen anerkannt wurde. Ihre Regierung ist auch mit Wirtschaftssanktionen konfrontiert, die die finanzielle Unterstützung des Landes durch die Vereinigten Staaten und andere Geber blockieren. Die USA haben außerdem das Vermögen der afghanischen Zentralbank in Höhe von mehr als 9,5 Milliarden Dollar (etwa 8,5 Milliarden Euro) eingefroren.

Der Außenminister der Taliban, Amir Chan Motaki, hat sich in einem offenen Brief an den US-Kongress gewandt und die Abgeordneten aufgefordert, die eingefrorenen Guthaben freizugeben, um einen Massenexodus von Flüchtlingen zu verhindern.