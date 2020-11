HUA HIN: Beim International Jazz Festival 2020 am Freitag und Samstag, 4. und 5. Dezember, werden 100 thailändische und ausländische Interpreten auftreten. Darunter ist der thailändische Jazzmusiker Sekphon Unsamran, besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Koh Mr. Saxman".

Die 30 Konzerte finden auf zwei Bühnen am Strand vor dem Centara Grand Beach Resort statt. Zu den Höhepunkten gehören die Auftritte der „Thailand Jazz All Stars", des Amerikaners Steve Cannon (Trompete), des irische Bluesmusiker Keith Nolan und der Season Five.