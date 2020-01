Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.20

RAYONG/PATTAYA: Die Leitung des internationalen Flughafen U-Tapao und AIS, Thailands größter Mobilfunkbetreiber, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um das Passagierterminal 2 des Airports in ein intelligentes Terminal zu verwandeln.

U-Tapao, Flughafen der Marine für Rayong und Pattaya, arbeitet seit 2018 an der Entwicklung digitaler Lösungen mit AIS in seinem zweiten Passagierterminal. Mit der 5G-Technologie soll das intelligente Terminal realisiert werden. Die Funktionen des Terminals werden um intelligente Roboter erweitert, die Informationen bereitstellen und Passagiere zu Servicepunkten führen und über interaktive Multimedia-Funktionen mit den Benutzern in Kontakt treten.

AIS hat die Einrichtung der Thailand Smart Airport-Anwendung unterstützt, die Flug- und Flughafeninformationen in einer einzigen App bereitstellt. Die Smart Video Analytics sollen Gesichter und Objekte, einschließlich verdächtiger Objekte, erkennen, um die Sicherheit zu erhöhen und das Flughafenmanagement der Marine zu verbessern.

Vizeadmiral Kitchpon Rienglekjamnong, Generaldirektor des Flughafens U-Tapao, sagte, das intelligente Terminal werde eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Reiseverkehrs und des Luftverkehrs von U-Tapao als dritter kommerzieller Flughafen nahe Bangkok spielen und die Sonderwirtschaftszone fördern.