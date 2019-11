Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.19

PHUKET: Die Stadtverwaltung von Patong hat mit einer Investition von elf Millionen Baht am Strand 37 „intelligente“ CCTV-Kameras installiert und das „Security Command and Control Center“ im Gebäude der Stadtverwaltung eröffnet.

Die neuen Kameras sollen das Vertrauen der Touristen in die Sicherheit ihres Reiseziels stärken und stehen entlang des Strandes von Patong, von der Brücke am südlichen Ende des Strandes bis zur Bangla Road, erläuterte Bürgermeisterin Chalermluck Kebsup. Alle Aufnahmen könnten von der Sicherheits- und Überwachungszentrale aus eingesehen werden. Das intelligente CCTV-System könne sogar Rettungsschwimmer zum Schutz von Touristen am Strand unterstützen.

„Zum Beispiel verfügen die Kameras über Sensoren, mit denen sich nachts bewegende Objekte identifiziert werden können, bei denen es sich möglicherweise um Touristen handelt, die ins Wasser gehen. In diesem Fall kann ein Beamter vom Kontrollzentrum das Freiwilligenteam von Patong Baywatch anrufen, das nachts am Strand patrouilliert. Das Baywatch-Team wird dann Touristen warnen oder sie sogar rechtzeitig aus dem Wasser holen“, fügt die Bürgermeisterin hinzu. Die Stadt plant, im Jahr 2021 50 weitere CCTV-Kameras in anderen Stadtteilen Patongs zu installieren.