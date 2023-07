Von: Björn Jahner | 26.07.23

Noppadol Thamwiwat, Forschungsleiter bei der Saraburi City Development Co., Ltd. Foto: The Nation

SARABURI: Die Provinzverwaltung von Saraburi in der Zentralebene des Landes arbeitet mit einer Geschäftseinheit des Ministeriums für Hochschulbildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation zusammen. Gemeinsam soll ein intelligentes Projekt zur Steigerung des Einkommens der Landwirte entwickeln werden.

In einem kürzlich geführten Interview sagte Noppadol Thamwiwat, Forschungsleiter bei der Saraburi City Development Co Ltd, dass das sogenannte „Saraburi Food Valley“-Projekt von seinem Unternehmen mit Unterstützung der „Program Management Unit on Area-Based Development“ (PMUA) und der Provinzverwaltung entwickelt wird.

Die PMUA untersteht dem Büro des Nationalen Rates für Hochschulforschung und Innovationspolitik (NXPO). Das NXPO ist eine autonome öffentliche Einrichtung, die dem Ministerium für Hochschulbildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation angegliedert ist.

Khun Noppadol sagte, dass sich das Projekt derzeit in der Anfangsphase befindet, bevor ein konkreter Aktionsplan für die Zukunft erstellt werden kann.

Sobald der Aktionsplan fertig ist, wird sein Unternehmen 30 Akteure auswählen, darunter lebensmittelverarbeitende Unternehmer und Landwirte, die mit der Anwendung intelligenter Anbaumethoden beginnen wollen.

Laut Khun Noppadol wird der nächste Schritt darin bestehen, ein großes Grundstück von 5.000 Hektar zu finden, das als Produktionszentrum dienen soll. Dieser Standort sollte an ein modernes Verkehrsnetz angeschlossen sein und in der Nähe eines Wasserreservoirs liegen.

Die Provinzverwaltung werde auch neue Gesetze erlassen und reformieren, um Investoren Privilegien zu gewähren, fügte Khun Noppadol hinzu.

Er erläuterte, dass das Projekt darauf abziele, den Landwirten von Saraburi zu ermöglichen, ihre landwirtschaftlichen Produkte zu fairen Preisen zu verkaufen, nachdem sich viele Landwirte beschwert hatten, dass sie mit ihren Produkten kein Geld verdienen könnten.

Saraburi wurde für das „Smart Food Valley“-Projekt ausgewählt, weil die Chulalongkorn University im Bezirk Kaeng Khoi ein Lernzentrum unterhält und den Landwirten landwirtschaftliches Wissen vermitteln wird.

Khun Noppadol sagte, dass die Provinzverwaltung von Saraburi das Projekt in ihren Entwicklungsplan für die Agrarindustrie aufgenommen hat. Das Projekt wird auch von der Handelskammer von Saraburi, dem Industrierat der Provinz, dem Bankerclub der Provinz und den Gemeinden der Bezirke Muang und Kaeng Khoi unterstützt.

Er fügte hinzu, dass Saraburi als Eisenbahnknotenpunkt geeignet ist und die Landwirte in der Provinz eine Vielzahl von Produkten anbauen, darunter Reis, Mais, Zuckerrohr, Tapioka, Gemüse und Obst sowie Milchkühe und Hühner. Die Produkte stehen am Anfang der Nahrungskette und werden zu Rohstoffen für die Nahrungsmittelindustrie, fügte er hinzu.

Das Projekt wird mit einem emissionsfreien System betrieben und soll die Einwohner von Saraburi zur Rückkehr in ihre Heimat bewegen, so Khun Noppadol.