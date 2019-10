Written by: Björn Jahner | 27/10/2019

BANGKOK: Am 3. Oktober lud das Bumrungrad International Hospital in Bangkok Medienvertreter aus TV und Print zu einer Pressekonferenz ein, um ihnen einen Ausblick auf eine neue Ära intelligenter Krankenhäuser und das Gesundheitswesen 4.0 zu geben. Durch die Implementierung innovativer, revolutionärer Medizintechnik in den Gesundheitsdiensten will Bumrungrad innerhalb von drei Jahren ganzheitliche Gesundheitsstandards von Weltklasse erreichen.

Große Unternehmen stehen heutzutage vor der Herausforderung, mit dem rasanten technologischen Fortschritt mitzuhalten, um ihre hohen Standards aufrechtzuerhalten. Die digitale Transformation vollzieht sich durch alle Branchen und hat längst auch im Gesundheitswesen Einzug erhalten. Intelligent Healthcare ist die Antwort auf die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft und steht für die Verknüpfung des Gesundheitswesens mit intelligenten Technologien, einschließlich dem Internet der Dinge („Internet of Things“/ IoT), ein Sammelbegriff für Technologien einer globalen Infrastruktur der Informationsgesellschaften, die es ermöglicht, physische und virtuelle Gegenstände miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen. Die moderne Kommunikationstechnologie im Gesundheitswesen ist zum Schlüssel für die Kundenbindung und die Bereitstellung des bestmöglichen Service geworden.

Die Pharmazeutin und CEO des Bumrungrad International Hospital Artirat Charukitpipat veranschaulichte die Vision und Ziele ihres Krankenhauses für das Jahr 2022: die Bereitstellung einer ganzheitlichen Gesundheitsversorgung von Weltklasse und die Einführung innovativer Medizintechnik im Tertiärbereich. Mit Führungskräften, die offen sind für Experimente und Fortbildung über die Anwendung neuester medizinischer Technologien ist Bumrungrad in der Lage, schnellstmöglich auf neue Herausforderungen zu reagieren, um auch in Zukunft seine Position als ein internationales Krankenhaus der Spitzenklasse zu sichern, erklärte Khun Artirat.

Alle medizinischen Fachkräfte sind vertraut mit dem neuesten Stand der medizinischen Forschung und Technik, um ihren Patienten die besten Behandlungsoptionen aufzuzeigen und entscheiden zu können, welche für sie am geeignetsten sind. Voraussetzung dafür ist eine Arbeitskultur, die positive Einstellungen ermöglicht und fördert, um die Lernbereitschaft der Mitarbeiter auf ein gemeinsames Ziel gerichtet aufrechtzuerhalten und sie fitzumachen für das digitale Zeitalter.

Das Geschäftskonzept der Zukunft zielt auf Exzellenz auf allen Ebenen ab und besteht aus drei Hauptaspekten:

1. Exzellente Klinik

Das beträchtliche Fachwissen, die Erfahrungen und Zusammenarbeit der Ärzte im Bumrungrad Hospital sind entscheidend für die Bereitstellung einer integrierten, hochspezialisierten Tertiärversorgung. In Exzellenzzentren konzentrieren sich die Bumrungrad-Spezialis­ten auf die Behandlung jeder einzelnen Erkrankung. Ziel ist eine ganzheitliche integrierte Gesundheitsversorgung, von der Krankheitsvorbeugung über die Früherkennung und Behandlung bis hin zum Genesungsprozess.

2. Exzellente Mitarbeiter

Bumrungrad schätzt seine Mitarbeiter und verfolgt das Ziel, sie glücklich zu machen, ihr Potenzial auszuschöpfen und ihnen zu helfen, gemeinsam professionell zu wachsen. Zu den Strategien zählen die Schaffung eines glücklichen Arbeitsplatzes, ein Fast-Track-Programm für talentierte Führungskräfte mit hohem Potenzial, die Bumrungrad-Akademie, um die Lern- und Weiterbildungsprogramme an die Karrierewege der Mitarbeiter anzupassen sowie die Bereitstellung verschiedener Lernplattformen, darunter Workshops, Seminare, simulationsbasierte Lernsitzungen und Online-Anwendungen für das Lernen rund um die Uhr.

3. Exzellenter Service

„Bumrungrad“ bedeutet auf Thai, sich um jemanden zu kümmern. Eine kontinuierliche Verbesserung des Service ist daher das oberste Ziel. Unter anderem mit dem neuen telemedizinischen Service Bumrungrad Everywhere: Per Smartphone-App können die Patienten mit Ärzten in Verbindung treten und frühzeitige, fachkundige Diagnosen und Ratschläge erhalten. Neu ist auch die OPD-Sofortklinik für ambulante Hilfe, die einen schnelleren Zugang zu medizinischen Leistungen bietet.

Medizinische Innovationen

In Bezug auf die Anwendung medizinischer Innovationen sind die Implementierung des „Hospital Information System“ (HIS) zur effizienten Nutzung und Bereitstellung der Patientendaten sowie die Einführung fünf zukunftsweisender medizinischer Haupttechnologien zu nennen:

• Künstliche Intelligenz (KI)/ Big Data: Auswertung riesiger Datenmengen durch moderne Technologie zu Informationen über vergleichbare Fälle, was den klinischen Prozess unterstützt.

• Genomik: Genetische Beratung und Diagnostik von Patienten und deren Familien sowie zur Erforschung von genetisch verursachten Erkrankungen.

• Robotik: Nutzung des Da-Vinci-Operationssystems, ein roboter-assistiertes Chirurgiesystem, mit dem minimalinvasive Operationen im urologischen und gynäkologischen Bereich durchgeführt werden.

• Scientific Wellness: DNA-Untersuchung zur Aufklärung über Gesundheitsrisiken.

• Telemedizin: Diagnostik und Therapie unter Überbrü­ckung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwischen Arzt, Therapeut, Apotheker und Patienten oder zwischen zwei sich konsultierenden Ärzten mittels Telekommunikation.

Infos: www.bumrungrad.com.