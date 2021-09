Foto: The Nation

KOH PHI PHI: Die Einwohner von Koh Phi Phi in der Provinz Krabi im Süden des Landes haben Tausende von Hauskatzen in ihre Obhut genommen, die von ihren Besitzern sorglos auf dem Eiland zurückgelassen wurden, nachdem sie auf Koh Phi Phi kein Einkommen mehr erzielen konnten und in ihre Heimatprovinzen zurückkehrten.

Das Leid der zurückgelassenen Katzen täglich vor Augen, startete die Insulanerin Suda Chuenklin eine Aktion, im Rahmen derer viele Tierfreunde der Insel damit begannen, die schnurrenden Vierbeiner zu füttern oder gar zu adoptieren.

Gegenüber der Presse sagte Khun Suda, dass sie es nicht ertragen konnte, die hilflosen Tiere hungern zu sehen, weshalb sie bereits im März letzten Jahres damit begann, die Katzen mit Futter zu versorgen und sie an neue Besitzer zu vermitteln.

Ein anderer Insulaner, Suchada Pakdeerakpong, hat die Facebook-Seite Phi Phi Island's Cats eingerichtet, um über das Problem zu informieren und um Futter- oder Geldspenden zu bitten.

Nachfolgend ein Videobeitrag der thailändischen Zeitung Thai Rath: