Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.19

WIEN (dpa) - Der Arbeitskräftemangel und der Bevölkerungsschwund in vielen Staaten Ost- und Südosteuropas nimmt nach Darstellung eines Wiener Wirtschaftsinstituts immer dramatischere Formen an.

Länder wie Bulgarien, Lettland, Rumänien, Polen, Kroatien und die Ukraine würden bis 2045 mehr als 20 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung verlieren, teilte das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) mit. «In Friedenszeiten ist so etwas vorher noch nie passiert», sagte wiiw-Experte Richard Grieveson bei der Vorlage der Prognose 2019 bis 2021 am Mittwoch.

In Ungarn klagten extrem viele Betriebe über einen Arbeitskräftemangel. Ohnehin steuere das stark exportabhängige Land, das zusammen mit Polen in den vergangenen Jahren auffällig gute Wachstumsraten hatte, auf einen besonders starken Abschwung zu, meinte Grieveson. Grund sei unter anderem die schwächelnde Nachfrage aus Deutschland und China, so das wiiw.

Die am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften werden laut Institut der Kosovo, Albanien und Moldau sein. Trotz des gestiegenen Ölpreises werde Russland aufgrund seiner strukturellen Probleme und der Wirtschaftssanktionen beim Wachstum ein Nachzügler bleiben, hieß es.