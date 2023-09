Von: Björn Jahner | 13.09.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Ein führender thailändischer Hersteller von Instantnudeln hat in Zusammenarbeit mit der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) seine Verpackungen neugestaltet, damit sie Touristen über lokale Sehenswürdigkeiten, Kulturen und Küchen informieren.

Die Kampagne ist die jüngste Zusammenarbeit zwischen der Tourism Authority of Thailand (TAT) und Nissin Foods (Thailand), in deren Rahmen die Verpackungen von Instant-Nudeln neugestaltet wurden und nun Fotos und Details zu Touristenattraktionen in Thailand enthalten.

Foto: The Nation

Die Verbraucher finden auf der Verpackung auch interessante Fakten über die thailändische Kultur und Küche, was sie dazu anregen soll, lokale Restaurants zu besuchen und die Gerichte zu probieren, erklärte Kittiphong Praphatthong, Direktor der TAT für die Zentralregion,

Er fügte hinzu, dass die Fotos und Informationen mit der TAT-Kampagne „Amazing Thailand“ verknüpft werden, die jeden Monat die Attraktionen bekannter Feste hervorhebt.

Foto: The Nation

Beispiele für Touristenattraktionen, die auf Nissin-Nudelpaketen abgebildet sind, sind Wat Arun Ratchawararam (Tempel der Morgenröte) in Bangkok, Mu Ko Ang Thong National Marine Park in Surat Thani und Phrom Thep Cape in Phuket.

Hijiri Fukuoka, Geschäftsführer von Nissin Foods (Thailand), fügte hinzu, dass das Unternehmen seine neueste „Thai Signature“-Produktreihe und die vegetarischen Nudeln nutzen wolle, um, in Übereinstimmung mit der Tourismusförderungskampagne der TAT, das Bewusstsein der Touristen für die thailändische Küche und die vegetarischen Feste zu schärfen.

„Zum Beispiel wird das Paket mit vegetarischen Nudeln während des vegetarischen Festivals berühmte Orte wie Wat Leng Noei Yi in Bangkoks Chinatown und den Bang Neow Schrein in Phuket zeigen“, kündigte er an.

Das kommende Vegetarierfestival in Thailand findet vom 15. bis 23. Oktober 2023 statt.