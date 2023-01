Von: Björn Jahner | 29.01.23

BANGKOK: Eine bekannte amerikanische Nachrichten- und Lifestyle-Webseite hat Thailand zu einem der 23 beliebtesten internationalen Reiseziele für das Jahr 2023 erklärt.

Laut „Insider“ ist die Wahl Thailands als Top-Reiseziel in den lockeren Einreisebestimmungen des Landes und der Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen begründet. Darüber hinaus bietet das Königreich das ganze Jahr über eine Vielzahl von Festivals, darunter das Songkran-Festival („Wasserfest“) und „Rolling Loud Thailand 2023“, das im April dieses Jahres stattfinden wird.

Thailand verfügt auch über ein breites Angebot an Luxushotels, was es zu einem attraktiven Reiseziel für diejenigen macht, die einen Urlaub auf hohem Niveau verbringen möchten. Für Feinschmecker und Shoppingfans gibt es ebenfalls ein vielfältiges Angebot an köstlicher Küche und einzigartigen Einkaufserlebnissen.

Insgesamt unterstreicht die Wahl Thailands als Top-Reiseziel 2023 durch „Insider“ die vielen Attraktionen des Landes und seine Bereitschaft, Besucher nach der Covid-19-Pandemie wieder willkommen zu heißen.