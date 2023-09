Bangkoks Schatz am Chao Phraya. Foto: Atstock Productions/Adobe Stock

BANGKOK: Bangkoks historischer Wat Pho birgt ein jahrhundertealtes Erbe und ist ein Muss für jeden Touristen. Jahr für Jahr zieht das Wunderwerk der thailändischen Architektur und Spiritualität Tausende von Touris­ten an. Doch wie viel wissen die Besucher wirklich über die reiche Geschichte des Tempels des beeindruckenden liegenden Buddhas? Dank einer neuen Entdecker-App können Besucher tief in die spannende Vergangenheit eintauchen und ihn aus einem ganz neuen Blickwinkel erleben.

Der Wat Pho, auch als „Tempel des liegenden Buddha“ bekannt, ist zweifellos eine der herausragends­ten spirituellen Stätten in Bangkok. Mit seiner majes­tätischen Präsenz und seiner faszinierenden Geschichte zieht dieser ehrwürdige Tempel jährlich Tausende von Besuchern aus aller Welt an. „Insight Wat Pho“, eine neue Entdecker-App, die von einer thailändischen Architektur-Dozentin der renommierten Chulalongkorn University entwickelt wurde, bietet Touristen einen interessanten Einblick in die Geschichte, die Architektur und die spirituelle Bedeutung dieses faszinierenden Tempels, der einen bedeutenden Platz im kulturellen Erbe Bangkoks einnimmt.

Mit hilfreichen Informationen zur Anreise und zu den Sehenswürdigkeiten im Tempel sowie unterhaltsamen AR-Funktionen (Augmented Reality) und dem „Yak Wat Pho“-Suchspiel, bei dem die Riesen des Wat Pho gefunden werden müssen, bietet die App den Besuchern ein spannendes und unterhaltsames Abenteuer beim Tempelbesuch.

Viele beliebte thailändische Serien haben einen Trend ausgelöst, bei dem sowohl thailändische als auch ausländische Touristen zu historischen Stätten strömen – u.a. zum Wat Pho – um sich dort in thailändischen Kostümen gekleidet fotografieren zu lassen. Auch wenn diese Form von Soft Power die lokale Wirtschaft ankurbelt, gehen von ihr auch negative Auswirkungen aus, die beachtet werden sollten.

„Wat Pho ist ein Ort der Verehrung, den wir respektieren müssen, und eine archäologische Stätte, die es zu erhalten gilt, aber wir sehen Touristen, die auf die Bauwerke klettern, ohne sich ihres unschätzbaren Wertes und der Tatsache bewusst zu sein, dass diese Bauwerke seit über hundert Jahren bestehen. Sollte es zu Schäden kommen, ist es äußerst schwierig, diese zu beheben“, verdeutlicht die App-Erfinderin und Dozentin an der Abteilung für Landschaftsarchitektur der Fakultät für Architektur der Chulalongkorn University Wilasinee Suksawang.

Der Wat Pho ist vor allem für seinen 46 Meter langen liegenden Buddha bekannt. Was es darüber hinaus noch alles zu entdecken gibt, verrät die App „Inside Wat Pho“. Foto: Gang / Adobe Stock

Da unangemessenes Verhalten der Besucher dieser wichtigen Touristenattraktion Probleme bereitet, hat Khun Wilasinee das soziale Innovationsprojekt „Insight Wat Pho“ ins Leben gerufen, das die Auswirkungen abmildern soll, für die es zu spät wäre, wenn sie heute nicht behoben würden. Als Architekturprofessorin, die unermüdlich mit der örtlichen Gemeinde zusammenarbeitet, ist sie der Ansicht, dass wirksame Lösungen für Umweltprobleme an der Wurzel ansetzen sollten, indem sie die Umwelterziehung fördern.

„Anstatt Umweltprobleme an der Wurzel zu packen, behandeln wir heute oft nur die Symptome dieser Probleme. Wenn zum Beispiel das Wasser verschmutzt ist, entwickelt man viele Wasseraufbereitungstechniken. Letztlich ist ein solcher Ansatz aber nicht nachhaltig“, erklärt Khun Wilasinee. „Wenn die Menschen über die Umwelt Bescheid wissen, wissen sie auch, was die Probleme verursacht und wie man sie lösen kann“, erläutert sie das Konzepts der Umwelterziehung und Umweltethik bei der Lösung der Probleme des Wat Pho.

Es gibt zahlreiche historische Stätten in Thailand, und viele von ihnen sind auch mit den Auswirkungen des Tourismus konfrontiert: Dennoch fiel die Entscheidung für das Pilotprojekt auf den Wat Pho, da er eine Touristenattraktion mit hohem Potenzial ist. „Wat Pho ist ein historisch bedeutender königlicher Tempel. Hier gibt es heilige Ikonen, die von den Menschen verehrt werden. Die Architektur ist unverwechselbar und wunderschön, und vor allem gilt der Wat Pho als die erste Universität Thailands. Es gibt viele Rezepte für Medizin und Hinweise auf Thai-Massage, die auf Steintafeln im Tempel eingraviert sind“, schwärmt Khun Wilasinee.

„Es gibt ein beträchtliches Wissen über den Wat Pho, aber es ist in Büchern gesammelt, die niemand liest. Deshalb habe ich darüber nachgedacht, wie wir dieses Wissen der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und ihren Besuch interessanter gestalten können. Wie kann ich die Besucher dazu bringen, ihren Aufenthalt im Tempel mit mehr Spaß und Wissen zu verlängern, anstatt nur den Tempel zu besuchen und wieder zu gehen?“, beschreibt Khun Wilasinee die Idee von „Insight Wat Pho“. Die App soll die Öffentlichkeit über den Wat Pho aufklären, damit sie den Wert des Ortes erkennt und zur gemeinsamen Erhaltung und Verringerung der Umweltbelastung beiträgt.

Doch die App wurde nicht von Grund auf neu entwickelt. Schließlich haben Akademiker und Experten bereits umfangreiche Daten über den Wat Pho erforscht und gesammelt, da­runter auch 3D-Modelle. „Es wäre schade, wenn all unsere Forschungen und Modelle auf einem Computer gespeichert würden, obwohl die Menschen davon profitieren sollten“, findet Khun Wilasinee. In Zusammenarbeit mit mehreren Behörden haben sie und ihr Forschungsteam deshalb inte­ressante und nützliche Informationen zusammengestellt, die den Besuchern des Tempels ein optimales Erlebnis bieten.

„Insight Wat Pho“ besteht aus drei Hauptfunktionen, die grundlegende Informationen liefern, und vier weiteren unterhaltsamen Funktionen, die die Besucher weiterbilden:

„Plan Your Visit“

Khun Wilasinee sagt: „Wenn wir an einen bestimmten Ort reisen, brauchen wir einen Plan – wie wir dorthin kommen, wann er geöffnet wird, wie wir Tickets kaufen. Das sind die ersten Dinge, die man wissen sollte. Deshalb kann jeder, der einen Besuch im Wat Pho plant, diese Informationen in der App finden. Ich kann garantieren, dass die Informationen vollständig sind. Sie können sich auf keinen Fall verirren.“

„Visitor Map“

Die Anlage des Wat Pho ist recht komplex und kann den Rundgang erschweren, so dass man wichtige Punkte übersehen kann. „Obwohl der Wat Pho bereits an verschiedenen Stellen mit Karten ausgestattet ist, konnten wir in der Realität keine Karte finden, wenn wir eine brauchten, und eine Karte zur Hand zu haben, gibt uns Sicherheit“, so Khun Wilasinee.

„Wat Pho in History“

Dieses Feature zeigt die bedeutende Entwicklung des Wat Pho in drei Perioden: König Rama I., König Rama III. und die heutige Zeit. Es wird als 3D-Layout dargestellt, das zeigt, wie der Wat Pho in jeder Epoche aussah und wie er sich bis heute verändert hat.

„Wat Pho from the Sky“

Mit dieser Funktion kann man den Wat Pho von jeder Ecke aus sehen, indem man nach den Markierungen sucht, die auf dem Boden im Wat Pho angebracht sind. Wenn die Markierung gescannt wird, wird eine AR-Grafik des Wat Pho angezeigt. „Wir haben die AR-Technologie für diese App gewählt, weil sie für die Menschen nützlich ist und Spaß macht. Sie können sich drehen, heran- und herauszoomen und erhalten so ein besseres Verständnis für den Grundriss, die Details der Architektur und die Anordnung der Gebäude.“

„Explore“

Mit dieser Funktion können die Besucher die Attraktionen erkunden, die sie im Wat Pho nicht verpassen sollten, insbesondere die wichtige Architektur und die Buddha-Statuen, die sie nicht nur mit ihren Augen sehen, sondern dank der App auch hören können. Mit den informativen Beschreibungen der App können die Besucher die Geschichte dessen, was vor ihnen liegt, besser verstehen.

Ein weiterer Spaß, den man sich nicht entgehen lassen sollte, ist das „Poesie-Quiz“, das auf den Steininschriften des Wat Pho basiert, die auf den Säulen des Balkons zu finden sind. „Die epigraphischen Archive des Wat Pho sind von der UNESCO registrierte Artefakte, von denen einige die Form von Rätseln haben. Wenn wir uns die Inschrift über die App ansehen, erscheint sie als AR-Bild, und eine Audio-Poesie wird uns die Inschrift vorlesen“, informiert Khun Wilasinee.

„Freeze-Frames“

In der App gibt es Bilder von verschiedenen Blickwinkeln im Wat Pho von vor etwa 100 Jahren. Die Nutzer der App müssen diese Stellen heute finden und vergleichen, wie sich Wat Pho verändert hat. Dies ist eine weitere Funktion, die die Besucher zu einem Spaziergang durch den Wat Pho einlädt und für Fotofreunde ideal ist.

„Yak Wat Pho“

Da Khun Wilasinee glaubt, dass viele Menschen nicht wissen, wie die Riesen des Wat Pho aussehen und wo sie sich befinden, enthält die App als Highlight das Feature „I am a Yak Wat Pho“ (Ich bin ein Wat-Pho-Yak). „Wenn wir im Wat Pho sind, werden wir überall so viele Statuen von Riesen sehen. Doch welche ist nun der echte Wat-Pho-Riese? Diese Funktion bietet eine Karte, auf der die Koordinaten der Riesen angegeben sind. Wenn wir zu den Riesen gehen, erklärt uns die App deren Details. Die Karte führt uns um den Tempel herum und zeigt uns verschiedene Riesen. Manche Riesen haben eine Form, die wir überhaupt nicht erwarten würden. Daher ist es eine Herausforderung, alle Riesen zu finden, und die Entdeckungsjagd wird uns dazu verleiten, viel mehr Zeit im Tempel zu verbringen“, so Khun Wilasinee.

App-Zukunft

Da es noch viele interessante Geschichten über den Wat Pho gibt, wird das Entwicklungsteam nach Aussage von Khun Wilasinee die App weiterhin mit Informationen versorgen. Aber die größere Herausforderung sind nicht die Informationen über den Tempel, sondern das Geschäftsmodell, mit dem sich die „Insight Wat Pho“ weiter finanzieren soll. Khun Wilasinee erklärt: „Es ist eine kostenlose App. Denn wir wollen nicht, dass Lernen Geld kostet. Um zu überleben, müssen wir dennoch auf ein Geschäftsmodell setzen. Wir planen deshalb den Ausbau der App als Plattform, die den Tourismus und die Aktivitäten im Wat Pho unterstützt, wie z.B. die Buchung von Tickets für besondere Veranstaltungen wie Aquarellmalerei in Wat Pho, Wat-Pho-Nachttour, oder die Reservierung von Souvenirs in Sonderauflage usw. – was ausschließlich über die App möglich ist. Dazu gehört auch die Reservierung von zertifizierten Reiseleitern, die sich mit dem Wat Pho auskennen.“

Spill-Over-Effekte

„Insight Wat Pho“ soll den Nutzern nicht nur Spaß machen und Wissen vermitteln, sondern auch einen Einfluss auf die Besucher in Bezug auf Kultur, Umwelt und Wirtschaft haben. „Wir möchten, dass sich das Verhalten der Wat-Pho-Besucher ändert und sie nicht mehr nur die Sehenswürdigkeiten besichtigen, sondern auch die Geschichte und Kultur Thailands kennenlernen und die interessanten Orte nicht verpassen. Wenn Touristen länger an diesem Ort verweilen können, werden sie die örtlichen Geschäfte und Läden unterstützen, wenn sie müde oder hungrig sind. Dies wird sich nicht nur positiv auf den Tourismus insgesamt auswirken, sondern auch dazu beitragen, dass Geld in die Gemeinschaften fließt“, ist Khun Wilasinee überzeugt.

In diesem Zusammenhang erwähnte sie auch Pläne, das Projekt auf andere historisch bedeutende Orte auszuweiten. Als nächster Tempel ist der „Wat Arun Ratchawaram Ratchawaramahaviharn“ (Tempel der Morgenröte) vorgesehen, der als „Sohntempel“ des Wat Pho gilt (Wat Pho ist der Tempel von König Rama I., während Wat Arun der Tempel ist, der König Rama II. gewidmet ist). Auch der Wat Arun erfreut sich großer Beliebtheit bei Touristen in thailändischer Tracht, die an historischen Stätten nach Fotomotiven suchen.

Die neue Entdecker-App Insight Wat Pho steht kostenlos für Android-Nutzer bei Google Play und iOS-Nutzer im App Store zum Download bereit.