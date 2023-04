Inselerkundung per Privatjet

Von: Martin Rüegsegger (Admin) | 19.04.23

BANGKOK: Thailand ist für seine einmalig schönen vielen Hundert Inseln bekannt, die alle lohnenswert für einen längeren oder kürzeren Besuch sind. Das beliebte Inselhopping zwischen den jeweiligen Inseln ermöglicht, ganz nach den individuellen Wünschen verschiedene der kleinen Paradiese kennenzulernen. Ob einzigartige Strände oder unvergessliche Landschaften, mit einem Privatjet ist es ein Leichtes, die inspirierenden Orte angepasst an die eigenen Bedürfnisse zu erkunden.

Flexibilität und komfortables Reisen

Die Möglichkeiten, die persönlichen, geschäftlichen und privaten Reisen mit einem Privatjet zu bestreiten, sind vielfältig. Sie sorgen für eine schnelle und komfortable Fortbewegung nicht nur während der wohl verdienten Urlaubsreise, sondern auch zum Zweck von Businessmeetings oder einer Kombination aus beiden Varianten. So können etwa Geschäftsleute die Möglichkeit nutzen, von Thailand aus in verschiedene angrenzende Länder zu fliegen, ohne dabei auf einen regulären Linienflug angewiesen zu sein.

Während Linienmaschinen zu verbindlichen Zeiten meist nur größere Flughäfen bedienen, sind Reisende mit einem Privatjet in jeder hinsichtlich flexibler. Die Zeitspanne, die zur Verfügung steht, ist weitaus besser an die individuellen Bedürfnisse anpassbar. Auch bei den Flughäfen ist die Auswahl häufig deutlich angenehmer. Ein Privatjet hat oft die Option, auch einen kleineren Flughafen anzufliegen, der für den regulären Flugverkehr aufgrund seiner Infrastruktur beziehungsweise geringeren Größe nicht zur Verfügung steht.

Die beste Zeit für Inselhopping in Thailand

Grundsätzlich gibt es keine wirklich ungeeignete Jahreszeit, um Thailand und die umliegenden Regionen kennenzulernen. Nach Thailand mit dem privaten Jet reisen beziehungsweise vor Ort die verschiedenen Trauminseln anzufliegen, bedeutet zu jeder Jahreszeit eindrucksvolle und spannende Erlebnisse. Es kommt darüber hinaus immer darauf an, was Reisende von ihrem Aufenthalt erwarten. Wer den Fokus auf einen außergewöhnlichen Badeurlaub legt, findet hier vor allem im Bereich der westlichen Golfküste, beispielsweise im wunderschönen Koh Samui Archipel, die besten Bedingungen. Die Monate Januar bis etwa Oktober sind dafür besonders gut geeignet.



Im Zeitraum November bis in den April hinein bietet ein Inselhopping entlang der Inseln inmitten der Andamanensee perfekte Witterungsbedingungen. Zu dieser Zeit ist ein Aufenthalt an einem der vielen paradiesischen Strände sowie vor der östlich gelegenen Golfküste ein echtes Erlebnis.

Die Kosten der Flüge mit einem Privatjet

Die Kosten für private Flüge lassen sich nicht exemplarisch benennen, sondern setzen sich aus sehr unterschiedlichen Faktoren zusammen. Bei den Flügen zu den verschiedenen Inseln in Thailand gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die gewünschten Features selbst zu wählen, sei es das Flugzeug selbst oder bei Bedarf eine Flugbegleitung sowie verschiedene Serviceoptionen.



Die Kosten für Flüge von Insel zu Insel oder auch beispielsweise von Bangkok (Thailand) nach Hanoi (Vietnam) setzen sich unter anderem aus den folgenden Posten zusammen:



1) der gewählte Typ des Flugzeugs

2) der für den Flug erforderliche Kraftstoff

3) die Gebühren am Flughafen

4) die Gebühren für die Abfertigung des Flugs

5) die Infrastruktur beim Luftverkehr (Airways-Gebühren)

6) die Leistungen der Crew

7) das Catering an Bord