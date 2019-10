Inselbewohner schützen Dugongs

TRANG: Nach dem Tod des Baby-Dugong Mariam, in dessen Magen Plastikmüll gefunden wurde, suchen das Dugong-Naturschutzprojekt und Dorfbewohner nach Wegen, um Seekühe und Seegrasquellen in Thailand zu schützen.

Ein Forschungsteam des Thailand Science Research and Innovation (TSRI) und die lokale Bevölkerung haben sich zusammengetan, um die letzte Gruppe thailändischer Dugongs zu erhalten. Vor der Insel Libong leben ungefähr 200 Dugongs in den Gewässern, die größte Gruppe in Thailand. Dort gibt es auch Seegras, das Grundnahrungsmittel für Seekühe. Vor drei Jahren ermutigte TSRI die Menschen auf Libong, sich dem Dugong Conservation Research Project anzuschließen, da die Tiere vom Aussterben bedroht waren, hauptsächlich aufgrund des Tourismus, der Fischerei und der Jagd. Von nun an hielten Menschen auf der Insel Kontakt zu den Dugongs und schützten sie. Das führte bei den Seekühen zu einem Wachstum von 170 auf 200. Am 24. November wird auf der Insel Libong in Erinnerung an Mariam ein Unterwasser-Abfallsammelprojekt organisiert.