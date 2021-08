Insel-Hopping soll noch im August beginnen

KRABI: Das 7+7-Sandbox-Insel-Hopping-Programm wird voraussichtlich noch in diesem Monat anlaufen. Die Registrierung der Einreisebescheinigungen (COE) von geimpften ausländischen Touristen soll am 15. August abgeschlossen werden.

Laut Charintip Tiyaphorn, Präsident des Tourismusrates von Krabi, wird die erste Gruppe internationaler Besucher, die am 7+7-Programm teilnehmen und zuvor einen siebentägigen Aufenthalt in Phuket absolviert haben, ab dem 22. August per Boot nach Krabi reisen. Das „Krabi Even More Amazing"-Wiedereröffnungsprogramm umfasst Koh Phi Phi, Railay Bay und Koh Ngai. Die Tourismusorte haben alle wenige bis gar keine Covid-19-Fälle gemeldet, während die Einheimischen vollständig geimpft wurden.

Neben Krabi gehören Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao in Surat Thani sowie Khao Lak, Koh Yao Noi und Koh Yao Yai in Phang-nga zu den weiteren Reisezielen des 7+7-Insel-Hopping-Programms. Der Start war ursprünglich für den 1. August geplant, wurde aber aufgrund einer Zunahme lokaler Infektionen auf Phuket und Koh Samui verschoben. Ein Unterausschuss des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat bereits grünes Licht für das 7+7-Insel-Hopping gegeben. Endgültig muss es von dem CCSA auf seiner nächsten Sitzung am 11. August genehmigt werden.