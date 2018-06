QUEDLINBURG (dpa) - Im Fall Susanna zeigen sich auch die Innenminister der Länder erschüttert. Und es wird die Befürchtung lauter, dass es zu einer «Spaltpilzdebatte» kommt.

Nach der Tötung der 14 Jahre alten Schülerin Susanna haben mehrere Landesinnenminister vor Verallgemeinerungen gewarnt. «Das ist ein schreckliches Verbrechen, die Tat eines Einzelnen», sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag in Quedlinburg am Rande eines Treffens mit seinen Länderkollegen. «Und wir müssen uns davor hüten, daraus eine gesellschaftliche Spaltpilzdebatte entstehen zu lassen, weil das gefährlich ist für unser Zusammenleben.»

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) warnte vor Pauschalurteilen. Der Fall war auch Thema der Innenministerkonferenz in Quedlinburg. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wollte sich in Quedlinburg zunächst nicht zu der Tat äußern.

Man dürfe nicht «falsche Schlüsse auf ganze Bevölkerungs- oder Flüchtlingsgruppen» ziehen, sagte Pistorius weiter. Gleichwohl gebe es Aufklärungsbedarf. «Wie konnte es passieren, dass dieser Iraker, der mutmaßliche Tatverdächtige, einfach so ausreist, mit einem Namen, der nicht mit dem auf dem Ticket übereinstimmt? Wenn das denn stimmt», fragte Pistorius. Er zweifelte daran, dass die Sicherungssysteme an den Flughäfen funktionierten.

Auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) thematisierte die Passkontrolle der Fluggesellschaft. Offensichtlich sei der Name nicht kontrolliert worden - allerdings sei das bei einem arabischen Pass auch nicht so einfach. Der Fall zeige, an welchen Stellen man arbeiten müsse. Die Umstände der Ausreise machten sprachlos, sagte der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU). Man müsse jetzt genau prüfen - dazu seien Bundeskriminalamt und Fachleute betreffender Behörden da. «Das darf nie wieder passieren.»

Die 14-jährige Susanna aus Mainz wurde nach bisherigen Erkenntnissen in Wiesbaden vergewaltigt und getötet. Ein Verdächtiger, ein 20 Jahre alter irakischer Flüchtling, konnte bisher nicht gefasst werden. Nach ihm wird im Irak gefahndet.

Pistorius sagte, Politiker sollten jetzt nicht «voreilige Schlussfolgerungen und womöglich drastische politische Konsequenzen oder gar wieder einmal Gesetzesverschärfungen» fordern. Wenn die bestehenden Gesetze umgesetzt würden, wäre es vielleicht nicht zur Ausreise eines Verdächtigen gekommen. Sein saarländischer CDU-Amtskollege Bouillon sagte, alle Beteiligten müssten beim Thema konsequente Abschiebung besser werden.

Berlins Innensenator Geisel stellt sich die Frage: «Was geschieht mit abgelehnten Asylbewerbern, die schon durch Gewalttaten auffällig geworden sind?» Die Möglichkeit zur Klage sei zwar Teil des Rechtsstaats. «Und den Rechtsstaat sollten wir nicht abschaffen, trotz aller Schwierigkeiten, die wir damit haben. Aber wenn Menschen gewalttätig geworden sind, muss man schon ein Auge drauf haben.»

Geisel erklärte: «Statistisch gesehen passieren die meisten Morde durch Deutsche und nicht durch Flüchtlinge. Das sollte man nicht aus dem Auge verlieren, und auch die emotionale Diskussion darf uns nicht dazu verleiten, Pauschalurteile zu fällen.»