Von: Redaktion DER FARANG | 06.06.18

LUXEMBURG (dpa) - Seit Jahren geht es bei der EU-Asylreform kaum voran. Eigentlich sollte bis zum EU-Gipfel im Juni eine Einigung gefunden werden. Doch das wird immer unwahrscheinlicher. Dabei machen es nicht nur die jüngsten Wahlen in Europa kompliziert.

Im festgefahrenen Streit um eine europäische Asylreform ist bis zum EU-Gipfel Ende des Monats keine Lösung in Sicht. Beim Treffen der EU-Innenminister am Dienstag in Luxemburg zeichnete sich kein Kompromiss zwischen den 28 Staaten ab. Etliche Länder kritisierten, unter ihnen auch Deutschland, den Vorschlag der bulgarischen Ratspräsidentschaft - allerdings aus verschiedenen Gründen. «In dieser Sache einen Kompromiss zu finden, wird keine einfache Aufgabe», sagte der bulgarische Innenminister Valentin Radev.

Eigentlich wollen sich die 28 EU-Staaten bis zum EU-Gipfel am 28. und 29. Juni auf eine gemeinsame Haltung zur Asylreform einigen. Weil es Streit über eine mögliche Quote zur Verteilung von Flüchtlingen auf die EU-Länder gibt, kommt die Reform seit 2016 kaum voran. Vor allem mitteleuropäische Länder wie Ungarn und Polen, aber zuletzt auch Österreich, wehren sich dagegen. Andere Länder wie Italien und Griechenland an den Außengrenzen der EU fordern hingegen mehr Solidarität.

Am Dienstag sprachen sich mehrere Länder gegen den vorliegenden Vorschlag der bulgarischen Ratspräsidentschaft aus. Nach Diplomatenangaben äußerten mindestens sieben Länder Vorbehalte. Allerdings gab es keine formelle Abstimmung. Die Bulgaren werden ihren umstrittenen Vorschlag nun an Ratspräsident Donald Tusk übergeben, beim EU-Gipfel soll das Thema dann im Kreis der Staats- und Regierungschefs diskutiert werden.

Auch die Bundesregierung hält den Vorschlag für unzureichend und zeigte sich am Dienstag nicht kompromissbereit. «Nach dem jetzigen Verhandlungsstand ist das gemeinsame europäische Asylsystem für uns so nicht akzeptabel», sagte der Parlamentarische Staatssekretär des Bundesinnenministeriums, Stephan Mayer (CSU). Allerdings werde ein «funktionsfähiges und krisenfestes europäisches Asylsystem» gebraucht.

Unter anderem kritisierte Mayer, dass besonders Schutzbedürftige dem Vorschlag zufolge nicht ins EU-Ersteinreiseland zurückgeschickt werden dürften. Zudem brauche es in allen Ländern einheitliche Asylverfahren und Klagefristen. Einige Vorschläge der Bulgaren widersprächen deutschem Recht, «den aktuellen innenpolitischen Debatten in Deutschland» oder dem «Masterplan Migration», den Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in wenigen Tagen vorstellen wolle. Mayer vertrat Seehofer bei dem Treffen in Luxemburg.

Ob eine Lösung bis Ende Juni noch realistisch sei? «Aus unserer Sicht, seitens des Bundesinnenministeriums, geht beim gemeinsamen europäischen Asylsystem ganz klar Gründlichkeit vor Schnelligkeit», sagte Mayer.

Auch die Haltung anderer Länder machte wenig Hoffnung auf eine schnelle Lösung. Österreichs Innenminister Herbert Kickl von der rechtspopulistischen FPÖ, die in der Vergangenheit Stimmung gegen Ausländer gemacht hatte, sagte: «Wenn es um die Frage der Verteilung von Flüchtlingen geht, dann wissen Sie, dass ich bei der Gruppe der Skeptiker bin.» Seiner Ansicht nach müsse etwa durch besseren Außengrenzschutz illegale Migration verhindert werden. Österreich übernimmt im Juli die EU-Ratspräsidentschaft von Bulgarien.

Die schwedische Migrationsministerin Heléne Fritzon machte auch die jüngsten Wahlen in Italien und Slowenien dafür verantwortlich, dass eine baldige Einigung immer unwahrscheinlicher wird. «Das politische Klima in Europa ist schwieriger», sagte sie. «Europa braucht einen Kompromiss», aber es gebe eben auch Wahlerfolge rechter Parteien.

Italien hat seit vergangener Woche eine neue Regierung aus rechtspopulistischer Lega und Fünf-Sterne-Bewegung. Innenminister Matteo Salvini von der Lega macht immer wieder Stimmung gegen Flüchtlinge und feierte das Stocken der Asylreform bereits als Erfolg. Schon vor dem Treffen der Minister hatte er angekündigt, den aktuellen Kompromissvorschlag abzulehnen. In Luxemburg ließ er sich vertreten. In Slowenien erhielt der fremdenfeindliche Wahlsieger Janez Jansa am Montag den Auftrag zur Regierungsbildung.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zuletzt kaum noch an eine schnelle Lösung geglaubt: «Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Einigung in der Asylpolitik, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das bis zum Europäischen Rat Ende dieses Monats schon schaffen», sagte sie der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Auch EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos versuchte am Dienstag, etwas Druck aus der Debatte zu nehmen: Falls die Juni-Frist verlängert würde, wäre das auch kein Weltuntergang.

Dennoch nahm er die Staaten in die Pflicht, noch im Laufe des Monats Fortschritt zu erzielen. «Wir haben uns in der Vergangenheit alle dazu verpflichtet, eine zukunftssichere Asylreform zu vereinbaren - jetzt müssen wir unserer Verantwortung gerecht werden.»

Die Zahl der Asylbewerber ist zuletzt deutlich zurückgegangen. Von Januar bis Ende April 2018 wurden nach Informationen der Funke-Mediengruppe rund 176 000 Asyl-Erstanträge in der EU gestellt. Das seien rund 20 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr 2017 sei die Zahl der Asylbewerber bereits um 50 Prozent gesunken. Die meisten Antragsteller kämen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan. Die Daten aus dem EU-Frühwarn- und Vorsorgesystem seien vorläufig.