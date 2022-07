Von: Björn Jahner | 30.07.22

Foto: The Nation

KOH CHANG: Die Insel Koh Chang in der Ostküstenprovinz Trat erfreut sich an diesem langen Wochenende einen großen Zulauf an Inlandstouristen. Medienberichten folgend wurde sogar der thailändische Superstar Nadech Kugimiya auf der Insel gesehen.

Der Superstar wurde am Freitag bei einer Show im Klong-Son-Elefantencamp gesehen, wo er Berichten zufolge 160.000 Baht für Elefantenfutter spendete. Eine Quelle sagte, der Schauspieler habe das Geld gespendet, das er mit Liedern verdient hatte, die er über Elefanten geschrieben hatte.

Foto: The Nation

Dusit Samutrakaphong, Leiter des Mu-Koh-Chang-Nationalparks, sagte, dass zwischen Donnerstag und Freitag mehr als 10.000 Menschen den Park besucht hätten, die meisten von ihnen seien Thais. Er fügte hinzu, dass eine der beliebtesten Aktivitäten das Tauchen sei, was man an der Zahl der gemieteten Boote und Tauchausrüstungen ablesen könne.

Das Wetter war ebenfalls günstig, mit klarem Himmel und ohne starken Wind oder Wellen. Das einzige Problem war die Staubildung am Fähranleger. Die Regierung hatte den 28. Juli, den Geburtstag des Königs, um einen zusätzlichen Brückentag verlängert. Mit dem langen Wochenende sollte Inlandstourismus angekurbelt werden.

Mit einer Fläche von 213 Quadratkilometern ist Koh Chang nach Phuket die zweitgrößte Insel Thailands. Die Insel bekannt für ihre Korallenriffe, ihre Tauchplätze und ihre maritimen Lebewesen.