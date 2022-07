BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) schätzt, dass Inlandstouristen während der fünftägigen Feiertagsperiode (13.–17 Juli 2022) rund 3,7 Millionen Reisen unternehmen werden, was der lokalen Wirtschaft Einnahmen in Höhe von 14,33 Milliarden Baht bescheren wird, während die Hotelbuchungen im Durchschnitt 53 Prozent betragen werden.

Der 13. Juli war Asanha Bucha und der 14. Juli buddhistische Fastenzeit, während Freitag, der 15. Juli, ein spezieller Brückentag ist. Zusammen mit Samstag und Sonntag gibt es in dieser Woche insgesamt fünf freie Tage. Mit der Maßnahme will die Regierung den Inlandstourismus ankurbeln.

„Die TAT hat kulturelle Aktivitäten in ganz Thailand gefördert, um Touristen während der wichtigen buddhistischen Feiertage im Juli anzuziehen, darunter die Kerzenprozessionen am Phayao-See und im Wat Si Ubon Rattanaram in Ubon Ratchathani sowie eine buddhistische Almosenzeremonie in der Haripunchai-Pagode in Lamphun“, sagte TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn am Donnerstag.

„Im Juli findet außerdem auf Koh Phangan in Surat Thani die Vollmondparty statt, die sowohl thailändische als auch ausländische Besucher anziehen wird.“

Aufgrund der langen Urlaubstage in diesem Monat – 13. bis 17. Juli und 28. bis 31. Juli (anlässlich des Geburtstags Seiner Majestät des Königs) – schätzt die TAT, dass die Zahl der Flüge pro Tag auf mehr als 1.700 ansteigen wird, während die Busse zwischen den Provinzen durchschnittlich 34.000 Passagiere pro Tag befördern werden.

„Es wird erwartet, dass die Touristen während des langen Wochenendes rund 14,33 Milliarden Baht ausgeben werden, während die Hotels landesweit eine durchschnittliche Auslastung von 53 Prozent verzeichnen werden. Die Hotels im Nordosten werden mit 60 Prozent am stärksten ausgelastet sein, was auf die kulturellen Aktivitäten in mehreren Provinzen zurückzuführen ist“, erläuterte Khune Yuthasak.

Eine Umfrage zeigt, dass die Mehrheit der Thais trotz steigender Inflation und Kraftstoffpreise immer noch lieber ihr eigenes Fahrzeug benutzen, da es Privatsphäre und Schutz vor Covid-19 bietet, so der TAT-Gouverneur. Die Menschen werden jedoch weniger teure Hotels wählen und weniger Souvenirs kaufen, um die steigenden Lebenshaltungskosten zu bewältigen, fügte er hinzu.

Die beliebtesten Reiseziele für Thais sind diesmal Bangkok, Chonburi, Nakhon Ratchasima, Ayutthaya, Kanchanaburi, Prachuap Khiri Khan, Rayong und Saraburi.