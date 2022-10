LOEI: Parallel zu den sinkenden Temperaturen steigt auch dieses Jahr wieder die Zahl der Inlandstouristen in den nördlichen und nordöstlichen Regionen des Landes, die sich am frühmorgendlichen Nebel und Raureif erfreuen – zwei Naturphänomene, die in Thailand nur selten erlebt werden können.

Am Mittwoch (19. Oktober 2022) strömten mehr als 500 Touristen in den landschaftlich reizvollen Phu-Kradueng-Nationalpark in der Provinz Loei im Nordosten des Landes und genossen auf den bekannten Klippen von Lom Sak den Sonnenaufgang bei „winterlichen“ Temperaturen. Der Park wurde am 1. Oktober 2022 für Besucher wiedereröffnet.

Nationalparkleiter Adisorn Hemthanont gab am Donnerstag bekannt, dass die Buchungen für Reisen in den Nationalpark über die QueQ-App von Samstag bis Montag (22.–24. Oktober 2022) bereits ausgebucht seien.

Abgesehen von den Touristen, die bereits gebucht haben, dürfen in diesem Zeitraum nur 600 Besucher pro Tag in den Park.

„Wir möchten Touristen, die den Phu-Kradueng Nationalpark besuchen wollen, bitten, sich vor der Reise mit allen notwendigen Dingen auszustatten“, teilte Khun Adisorn der Presse mit.

Die Temperatur im Park sei am Donnerstag um 08.00 Uhr morgens auf 12 Grad Celsius gesunken, informierte er und fügte hinzu, dass die Besucher begeistert seien, die Nok-Aen-Klippe zu besuchen, um den Sonnenaufgang zu sehen. „Die Atmosphäre im Phu-Kradueng-Nationalpark ist in diesem Jahr besonders gut, da die vielen Regenfälle und das kalte Wetter dazu beigetragen haben, dass viele Blumenarten blühen“, so Khun Adisorn.

Während der zurückliegenden Schließungsperiode wurden in dem Park alle Einrichtungen wie Campingplätze, Verpflegungsstellen, Souvenirläden und Toiletten aufgewertet.

Auch in Phayao mussten viele Einheimische am Mittwoch Jacken anziehen. Dort fielen die Temperaturen am Morgen auf 18 Grad Celsius. Es wird erwartet, dass die Temperatur in der Nordprovinz weiter sinkt.

Das Meteorologische Amt teilte mit, dass ein mäßiges Hochdruckgebiet, das den oberen Norden und den Nordosten abdeckt, für kühle Morgenstunden, Nebel und starke Winde gesorgt hat. „Die Menschen sollten aufgrund des wechselhaften Wetters auf ihre Gesundheit achten“, rieten die Meteorologen.