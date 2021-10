Inlandstourismus in Pattaya gewinnt an Fahrt

PATTAYA: Das zurückliegende viertägige lange Wochenende hat den Inlandstourismus in Pattaya angekurbelt – viele Unterkünfte und Restaurants seien nach Angaben des örtlichen Hotelverbands ausgebucht gewesen.

Der Präsident der „Thai Hotels Association“ der Region Ostküste Pisooj Saeku, sagte gegenüber der Presse, dass während des zurückliegenden langen Wochenendes (21. bis 23. Oktober) viele inländische Touristen Pattaya besucht hätten. Viele seiner Verbandhotels seien ausgebucht gewesen, ebenfalls viele Gastronomiebetriebe, bestätigte Khun Pisooj.

„Das ist darauf zurückzuführen, dass viele Beschränkungen zur Virusbekämpfung aufgehoben wurden und die auch die Zahl der täglichen Neuinfektionen rückläufig ist“, erklärte Khun Pisooj. „Inlandstouristen trauen sich wieder mehr zu reisen.“

Die meisten Hotelzimmerbuchungen während des zurückliegenden langen Wochenendes seien auf die dritte Phase der Kampagne „Rao Tiew Duay Kan“ (We Travel Together) des thailändischen Tourismusministeriums zurückzuführen, erläuterte Khun Pisooj.

„Derzeit sind etwa 40 Prozent der Hotels in Pattaya wieder geöffnet. Einige Hotelbetreiber warten noch darauf, dass die Stadt wieder für internationale Touristen geöffnet wird, weitere Beschränkungen wie die Ausgangssperre, die nächste Woche enden soll, oder das Alkoholausschanksverbot und die Bar-Schließungen aufgehoben werden. Was das Nachtleben betrifft, so hat die Regierung noch nicht mit Sicherheit gesagt, wann sie die Wiedereröffnung erlauben wird, aber da der Tourismus zurückkehrt, erwarten wir, dass es nicht mehr lange dauern wird“, fügte Khun Pisooj hinzu.

Wegen den genannten Gründen bezweifeln viele Hoteliers, dass am 1. November viele ausländische Touristen nach Pattaya reisen werden. Sie rechnen aber mit einer positiven Veränderung ab dem 15. Dezember bzw. noch vor Silvester. Bis dahin setze das Gastgewerbe nach Aussage von Khun Pisooj auf den Inlandstourismus und die vielen Veranstaltungen, die die Stadt Pattaya bis Jahresende geplant hat, darunter das Feuerwerksfestival und das Musikfestival.