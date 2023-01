Von: Björn Jahner | 14.01.23

PATTAYA: Trotz gelockerter Covid-19-Regeln und der Wiedereröffnung des Königreichs für ausländische Touristen wollen führende Mitglieder von Tourismus- und Wirtschaftsverbänden in Pattaya auch den Inlandstourismus im Seebad weiter stärken.

Während der Covid-19-Pandemie hatte Pattaya seinen Schwerpunkt vom Auslandstourismus auf den Inlandstourismus verlagert, insbesondere auf Besucher aus Bangkok und den Ostküstenprovinzen wie Chanthaburi.

Nach Angaben der Pattaya Business and Tourism Association (PBTA) führte dies im Jahr 2022 zu 12,5 Millionen inländischen Touristen in der Provinz Chonburi und Pattaya. Nur Phuket hatte mehr, wenn auch nur knapp. Was die ausländischen Touristen betrifft, so kamen trotz der Aufhebung des „Thailand Pass“ und anderer Beschränkungen Mitte 2022 nur etwa 1,5 Millionen.

Trotz stetig steigender Zahlen ausländischer Touristen wird der Inlandstourismus nach Angaben der PBTA auch weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt für Pattaya bleiben. Die PBTA sagt auch, dass mehrere zukünftige Pläne dazu beitragen werden, den Inlandstourismus weiterhin zu fördern.

Zu diesen Plänen gehören wöchentliche Veranstaltungen, Konferenzen, Familienattraktionen und -aktivitäten sowie die weitere Verbesserung und Erweiterung der Strände.

Vor der Pandemie hatte der Inlandstourismus für Pattaya keine hohe Priorität, da viele inländische Besucher aus Bangkok Bangsaen oder Hua Hin gegenüber Pattaya bevorzugten. Viele Touristen aus Bangkok entdeckten Pattaya jedoch wieder und fanden während der Pandemie ein neues Interesse am Seebad als Urlaubsziel, und die PBTA plant, dies in Zukunft auszubauen.