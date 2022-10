Von: Björn Jahner | 26.10.22

BANGKOK: Die Tourismuseinnahmen im Norden und Nordosten des Landes werden nach Prognosen der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) im Jahr 2023 wieder annähernd das Niveau von vor der Pandemie erreichen. Thapanee Kiatphaibool, die stellvertretende Gouverneurin der TAT für Inlandsmarketing, sagte gegenüber der Presse, das kalte Wetter sei ein positiver Faktor für Thailand.

Sie erwartet, dass die Zahl der Reisenden im Norden und Nordosten im November und Dezember hoch sein wird, da die Auslastung in den großen Städten, einschließlich Chiang Mai, Chiang Rai. Udon Thani und Khon Kaen, bei über 80 Prozent liegt.

Sie bezeichnete beide Regionen als „führend“ bei der Schaffung von Tourismusimpulsen, die dazu beitragen sollen, im Jahr 2023.880 Milliarden Baht zu erwirtschaften, was 80 Prozent der im Jahr 2019 erwirtschafteten 1 Billion Baht entspricht.

„Die Wettervorhersage für dieses Jahr deutet auf eine längere kalte Jahreszeit hin, länger als der Winter im letzten Jahr. Dies wird einen positiven psychologischen Effekt für thailändische Reisende haben, da sie eher bereit sein werden, während der kalten Jahreszeit im Inland zu reisen“, prophezeite Khun Thapanee.

„Die TAT geht davon aus, dass der Tourismus im Norden und Nordosten den anderen Regionen dabei helfen wird, die Gesamteinnahmen aus dem Tourismus im Jahr 2022 zu steigern, um das Ziel von 656 Milliarden Baht zu übertreffen“, so Khun Thapanee.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 erwirtschaftete Thailand 642 Milliarden Baht durch 177 Millionen inländische Touristen.

Mehr als 58,3 Prozent, d.h. 103 Millionen Touristen, blieben über Nacht und bescherten dem Land Einnahmen in Höhe von 548 Milliarden Baht ein. Sie gaben im Durchschnitt 2.800 Baht pro Reise aus, 43 Prozent weniger als die angestrebten 4.000 Baht.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag laut Khun Thapanee bei 2,21 Tagen pro Reise. Die Zahl war niedriger als 2,37 Tage im Jahr 2019, aber die Häufigkeit war höher.

Inzwischen waren 41,63 Prozent oder 73 Millionen Menschen Tagestouristen. Sie erwirtschafteten 93 Milliarden Baht mit durchschnittlichen Ausgaben von rund 1.300 bis 1.400 pro Trip.

Khun Thapanee führte fort, dass Silvester der Höhepunkt am Ende des Jahres sein wird, da viele Provinzen Countdown-Festivals vorbereiten, um das neue Jahr nach der Pandemie zu begrüßen.

Laut Khun Thapanee zieht die TAT als beste Lokalität für die Ausrichtung des Countdown-Festivals in Bangkok die historische Rattanakosin-Insel in Betracht. Darüber hinaus will die TAT dem US-Nachrichtensender CNN die Übertragung der Veranstaltung zusammen mit anderen Countdown-Events in der ganzen Welt im Fernsehen erlauben. Die mediale Berichterstattung soll der Welt aufzeigen, dass Thailand bereit ist, Touristen willkommen zu heißen.

Sie sprach auch über die Strategie der TAT für das nächste Jahr. Die Behörde will verstärkt auf „Content Marketing“ setzen, womit „sinnvolles Reisen“ gefördert werden soll.

Mit der Kampagne „365 Days of Thai Wonders...“ will die TAT die Einheimischen zu mehr Reisen an Wochentagen bzw. zum „täglichen Reisen“ ermutigen. Die Kampagne zielt auf die Förderung der Identität jeder Region ab und soll jeden Tag ein anderes touristisches Thema für jede Art von Touristen beinhalten.

In der Zwischenzeit wird die TAT auch neue touristische Ziele durch verschiedene Projekte des privaten Sektors fördern. Dadurch soll der Inlandstourismus angekurbelt werden, weil mehrere Länder wie die Philippinen, Indonesien, Singapur, Hongkong und Taiwan Tourismuspakete anbieten, die thailändische Touristen anziehen sollen.

Khun Thapanee zitierte die Statistiken über die Reisequote von acht Reisegruppen:

Paare, 36 Prozent

Freunde, 18 Prozent

Familie, 10 Prozent

Alleinreisende Männer, 9,5 Prozent

Millennial-Familie, 9 Prozent

Alleinstehende Frauen, 8 Prozent

„Powerfrauen“*, 5 Prozent

Verwandte, 3,2 Prozent

(*Anm. d. Red.: Die TAT hat diesen Begriff nicht weiter erläutert)